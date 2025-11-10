인니 대통령, 32년 독재 옛 장인에 '국가영웅' 칭호 결국 수여

▲ 수하르토 유족에 '국가영웅' 기념패 주는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 인권 단체의 반발에도 불구하고 과거 30년 넘게 독재를 한 옛 장인에게 '국가 영웅' 칭호를 결국 수여했습니다.로이터 통신 등 외신들은 프라보워 대통령이 '영웅의 날'인 현지시간 10일 수도 자카르타에 있는 대통령궁에서 수하르토 전 대통령을 포함한 10명에게 국가 영웅 칭호를 수여했다고 보도했습니다.프라세티요 하디 국가비서실 장관은 영웅 칭호 수여는 "모든 역경에도 국가를 위해 탁월한 공헌을 한 지도자를 기리는 방식의 일환"이라고 설명했습니다.다른 정부 관계자는 블룸버그 통신에 수하르토 전 대통령은 "독립 시대부터 두각을 나타낸 투쟁 분야의 영웅"이라고 묘사했습니다.인도네시아 정부는 매년 '영웅의 날'에 독립 유공자나 건국 공신 등에게 국가 영웅 칭호를 수여하고 있습니다.이날 대통령궁에 전시된 새 국가 영웅 10명의 액자 사진 중에는 2008년 별세한 수하르토 전 대통령 초상화도 있었습니다.군복을 입은 수하르토 전 대통령의 초상화는 그가 통치한 시기인 1993년 납치돼 살해된 노동운동가 마르시나 사진 옆에 배치됐습니다.마르시나의 여동생은 취재진이 수하르토 전 대통령과 함께 국가 영웅 칭호를 받았은 것에 대한 견해를 묻자 "정부가 결정한 일"이라며 "단지 마르시나를 위해 (대통령궁에) 왔을 뿐"이라고 답했습니다.수하르토 전 대통령의 첫째 딸인 시티 하르디잔티 루크마나는 " 대통령께서 내 아버지를 국가 영웅으로 추대해줘 감사 인사를 드렸다"며 "아마 대통령도 군인 출신이어서 아버지가 하신 일을 잘 알기 때문일 것"이라고 말했습니다.앞서 인권 단체와 활동가들은 최근 프라보워 대통령에게 보낸 서한에서 "(과거 독재 시대) 피해자와 민주적 가치를 배신하는 것"이라며 수하르토 전 대통령에게 국가 영웅 칭호를 수여해서는 안 된다고 주장했습니다.수하르토는 1966년부터 1998년까지 32년 동안 인도네시아를 철권 통치하다가 1998년 5월 민주화 운동에 밀려 하야했습니다.수하르토는 석유와 가스 등 풍부한 자원을 바탕으로 연평균 7%대 경제성장률을 기록해 '개발의 아버지'라는 별명을 얻었지만, 동시에 20세기 최고의 부패 정치인으로 불리기도 했습니다.재임 기간 국고에서 빼돌린 금액이 최대 350억 달러로 추산되는 데다 공산주의자 척결 등을 내세워 민간인 수십만 명을 학살하는 등 각종 인권유린 행위를 저질렀기 때문입니다.수하르토 전 대통령의 둘째 딸과 결혼했다가 이혼한 프라보워 대통령은 수하르토 정부에서 특수부대 사령관으로 복무하며 파푸아와 동티모르 등지에서 반정부 세력을 강경 진압하고 민주화 운동가들을 납치했다는 의혹을 받아 왔습니다.프라보워는 옛 장인을 공개적으로 찬양했고, 대통령으로 당선된 이후에는 군인 출신답게 정부 내에서 군부 영향력을 확대했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)