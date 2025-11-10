다케시마의 날 장관 참석?…즉답 피한 다카이치 "적절히 대응"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 '다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날' 행사에 참여할 정부 대표를 격상해 각료(장관)를 보낼지에 대한 질문을 받고 "정부 대표에 대해서는 적절히 대응할 것"이라고 말했습니다.다카이치 총리는 오늘(10일) 중의원 예산위원회에서 야당 의원으로부터 자민당 총재 선거 때 주장대로 각료를 보낼 것이냐는 질문을 받고 이처럼 밝혔습니다.그러면서 "(지난달 30일 경주) 정상회담에서도 다양한 현안 얘기가 있었다"며 "하지만 두 정상의 리더십으로 이를 잘 관리해 나가겠다는 것"이라고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 지난 9월 27일 자민당 총재 선거 때 "본래 대신(장관)이 다케시마의 날에 당당히 나가면 좋지 않은가"라며 "눈치를 볼 필요가 없다"고 말했습니다.일본 정부는 2013년부터 13년 연속으로 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보냈습니다.하지만 총재 선거 때는 정부 대표를 장관으로 격상해야 한다고 주장했다가 이번에는 명확한 주장은 피한 셈입니다.다만 다카이치 총리는 "다케시마는 역사적 사실에 비춰볼 때도 국제법상으로도 일본 고유의 영토라고 하는 기본적인 입장에 입각해 대응해갈 것"이라며 일본 정부의 종래 입장을 되풀이했습니다.지난달 30일 이재명 대통령과의 정상회담에 대해서는 "일한 관계 전반에 대해 솔직한 의견 교환을 했다"며 "자세한 내용은 외교상 오간 얘기이므로 (답변을) 삼가겠다"고 밝혔습니다.(사진=게티이미지코리아)