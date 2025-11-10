한화오션, 중국 제재 1년 유예에 "환영…관계 발전 희망"

▲ 한화오션

미국과 중국 간 무역 전쟁 확전 자제 합의에 따라 중국이 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대한 제재를 1년간 유예하기로 한 것과 관련, 한화오션이 환영 의사를 밝혔습니다.한화오션은 중국의 발표 직후 배포한 입장문에서 "중국 정부의 결정을 환영한다"며 "이번 유예 조치를 계기로 중국 측 사업 파트너들과의 관계가 더욱 발전되기를 희망한다"고 밝혔습니다.중국 상무부는 오늘(10일) "미국이 11월 10일부터 중국 해사·물류·조선업에 대한 (무역법) 301조 조사 조치 실시를 1년 중단했다"며 오늘부터 한화오션의 미국 소재 자회사 5곳에 대한 제재를 1년 동안 유예한다고 발표했습니다.자회사 5곳은 한화필리조선소와 한화쉬핑, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스 등입니다.앞서 중국은 지난달 14일 중국 해운·물류·조선업을 겨냥한 미국무역대표부(USTR)의 '무역법 301조' 조사에 협력했다는 이유로 한화오션의 미국 자회사 5곳을 중국 기업과 거래를 금지하는 제재 목록에 올렸습니다.지난달 30일 미·중 정상회담을 계기로 두 국가가 무역전쟁 확전 자제에 합의함에 따라 USTR은 중국에 대한 무역법 301조 조사 조치를 중단했습니다.이번 한화오션에 대한 중국의 유예 조치는 미국의 조사 중단에 대한 대응 조치로 풀이됩니다.