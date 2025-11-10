반포래미안트리니원 청약 시작…10·15 이후 규제지역 첫 분양

▲ 반포래미안트리니티 투시도

서울 서초구 반포동 반포래미안트리니원(반포3주구 재건축)이 오늘(10일) 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 일정에 돌입합니다.지난달 15일 발표된 10·15 주택시장 안정화 대책 이후 규제지역(투기과열지구·조정대상지역)에서 진행되는 첫 분양 단지라 청약 결과에 관심이 쏠립니다.단지는 지하 3층∼지상 최고 35층, 총 17개 동, 2천91가구 규모로 이 가운데 전용면적 59㎡와 84㎡ 총 506가구가 일반에 분양됩니다.특별공급 물량의 30%, 일반공급 물량의 전용 59㎡와 84㎡ 각각 60%, 30%가 추첨제로 공급됩니다.분양가는 전용 59㎡가 18억 4천900만∼21억 3천100만 원, 전용 84㎡가 26억 3천700만∼27억 4천900만 원 수준입니다.단지 인근에 있는 래미안원베일리 전용 84.98㎡의 실거래 가격이 지난 6월 72억 원(12층)을 기록한 점을 고려하면 당첨 시 향후 수십억 원의 시세 차익이 예상됩니다.그러나 이번 청약은 '현금 부자들의 리그'로 진행될 예정입니다.10·15 대책에 따라 주택담보대출 한도가 시가 15억 원 이하 주택은 6억 원, 15억 원 초과∼25억 원 이하 주택은 4억 원, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 축소됐기 때문입니다.반포동 전용 59㎡ 아파트의 시세가 이미 25억 원을 훌쩍 넘은 만큼, 이번 일반분양 물량에서 대출 가능액은 전용 59·84㎡ 모두 2억 원 수준에 머물 것으로 관측됩니다.또 무주택자(처분조건부 1주택 포함)라고 하더라도 중도금 집단대출은 전체 분양가의 60% 가운데 40%까지만 가능합니다.나머지 중도금 20%는 개인이 자금을 직접 조달해야 합니다.예를 들어 전용 59㎡(분양가 20억 원 기준)의 경우 계약금(분양가의 20%) 4억 원, 전용 84㎡(분양가 27억 원 기준)는 계약금 5억 4천만 원을 납부해야 합니다.이후 중도금 중 20%는 본인 자금으로 마련해야 하고, 잔금 납부 시에는 대출 2억 원을 제외한 나머지 금액을 상환해야 합니다.결국 전용 59㎡는 약 18억 원, 전용 84㎡ 약 25억 원이 넘는 현금이 필요한 셈입니다.여기에다 반포래미안트리니원은 후분양 단지로 입주 예정일이 내년 8월인 점을 고려하면 10개월 안에 모든 대금을 납부해야 합니다.10·15대책을 통해 규제지역으로 지정된 곳들이 토지거래허가구역으로 묶이면서 대출받을 경우 세입자를 받을 수 없고, 실거주가 필요한 점도 주의해야 합니다.단지는 이날 특별공급을 시작으로 11일 1순위 해당지역, 12일 1순위 기타지역, 13일 2순위 해당·기타지역 청약을 진행합니다.당첨자 발표일은 오는 19일, 계약은 다음 달 1∼4일입니다.(사진=삼성물산·포애드원 제공, 연합뉴스)