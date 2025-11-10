뉴스

NCT드림·에이티즈→엔믹스…'SBS가요대전', 2차 라인업 전격 공개

SBS 뉴스
작성 2025.11.10 16:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
NCT드림·에이티즈→엔믹스…'SBS가요대전', 2차 라인업 전격 공개
'2025 SBS 가요대전'이 초호화 2차 라인업을 전격 공개했다.

오는 12월 25일(목), 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 '2025 SBS 가요대전 with 빗썸'(이하 '2025 SBS 가요대전')에는 K-POP을 대표하는 글로벌 아티스트들이 대거 출연한다.

이번에 공개된 2차 라인업에는 NCT DREAM(엔씨티 드림), THE BOYZ(더보이즈), ATEEZ(에이티즈), ITZY(있지), TREASURE(트레저), NMIXX(엔믹스), &TEAM(앤팀), TWS(투어스), ILLIT(아일릿), Hearts2Hearts(하츠투하츠), KiiiKiii(키키), CORTIS(코르티스) 등 총 12팀이 새롭게 합류했다. 이로써 한층 더 다채롭고 풍성한 무대가 예고되며, 올 크리스마스를 화려하게 수놓을 준비를 마쳤다.

앞서 공개된 1차 라인업에는 Stray Kids(스트레이 키즈), TOMORROW X TOGETHER(투모로우바이투게더), ENHYPEN(엔하이픈), IVE(아이브), LE SSERAFIM(르세라핌), BOYNEXTDOOR(보이넥스트도어), ZEROBASEONE(제로베이스원), RIIZE(라이즈), NCT WISH(엔시티 위시), BABYMONSTER(베이비몬스터), ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트)가 이름을 올려 '역대급 라인업'으로 큰 화제를 모았다.

올해 '2025 SBS 가요대전'은 'Golden Loop'를 주제로, 찬란하게 빛난 2025년 K-POP의 여정을 돌아보며 다가올 내일에도 무한히 확장하고 더욱 밝게 빛날 여정을 이어간다는 의미를 담아 진행된다. 매년 크리스마스를 빛내 온 대표 음악 축제답게, 올해 역시 글로벌 무대를 뜨겁게 달군 아티스트들의 단독 무대와 스페셜 스테이지가 연말의 피날레를 장식할 예정이다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지