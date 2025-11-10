기후 위기로 10년간 2억 5천만 명 집 잃어…더 커진 불평등

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

최근 10년간 홍수·가뭄·폭염 등 기후 위기로 터전을 잃은 거주 난민이 2억 5천만 명에 달하는 것으로 나타났습니다.이들 대부분은 온실가스 배출에 책임이 없지만 피해 구제 기금의 도움을 받지 못해 구조적인 불평등이 더 악화하고 있다는 지적입니다.영국 일간 가디언은 현지시간 9일 유엔난민기구, UNHCR의 기후난민 영향 보고서 '탈출은 없다 2편 ; 나아갈 길'을 인용해 이같이 보도했습니다.보고서는 대규모 난민이 발생한 기후 위기 사례로 지난해 5월 브라질의 히우그란지두술주 폭우를 언급했습니다.당시 기록적인 양의 비가 내리면서 181명이 숨졌고 58만 명이 집을 잃었습니다.보고서는 기후 위기가 심화하면서 분쟁·폭력·강제 이주 등 기존의 불평등이 더 커지고 있다고 분석했습니다.기후 위기가 악재를 더 악화하는 '위험 증폭 요인'이 되고 있다는 것입니다.실제로 전 세계 거주 난민의 절반 가까이가 분쟁과 기후 위기를 동시에 겪고 있다고 보고서는 분석했습니다.대부분 수단·시리아·콩고민주공화국·레바논 등 정치적으로 취약한 지역에 거주하는 사람들입니다.분쟁과 기후 위기를 동시에 겪는 국가는 2009년의 3배로 늘었습니다.거주 난민의 4분의 3이 기후 위기 지역을 벗어나지 못하면서 피해가 반복되는 경우도 많다고 보고서는 지적했습니다.아프리카의 차드가 대표적인 사례로, 차드가 수용한 난민은 140만 명을 웃돌고 있습니다.동시에 지난해 한 해에만 홍수로 130만 명 이상의 거주 난민이 발생했는데, 이는 지난 15년간 발생한 난민 규모보다 더 많은 수치입니다.피해자들은 대부분 기후 위기의 원인으로 지목되는 온실가스 배출에 큰 책임이 없지만 기후 기금 혜택을 받지 못하고 있습니다.보고서는 기후 재앙을 억제하고 빈곤국을 돕기 위한 근본적인 조치가 마련되지 않으면 상황은 더 악화할 것이라고 경고했습니다.