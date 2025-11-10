뉴스

강원 바이오엑스포 성료…세계 진출 발판 마련

SBS 뉴스
작성 2025.11.10 17:19 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

2025 강원 바이오엑스포가 사흘간의 일정을 마치고 어제(9일) 폐막했습니다. 강원 바이오 기업의 글로벌 시장 진출 발판을 마련하는 계기가 됐습니다.

김이곤 기자가 보도합니다.

<기자>

춘천 봄내체육관에서 열린 '2025 강원바이오 엑스포'가 사흘간의 일정을 마무리했습니다.

해외 바이어와 강원 기업의 상담이 연일 이어지며, 현장은 뜨거운 열기로 가득했습니다.

[로만/러시아 기업 대표 : 러시아 소비자들이 관심을 가질 만한 제품이 꽤 있고 계약도 여러 건 있는 것 같아요. 간식, 건강보조 식품, 비타민을 포함한 유익한 성분 등 다양한 제품을 계약할 수 있을 것 같습니다.]

코트라가 주관한 투자상담회에는 북미와 아시아, 유럽 등 14개국 60여 명의 해외 바이어와 강원권 기업 80여 곳이 참여했습니다.

이번 엑스포에서는 수출 상담 574건이 진행돼, 총상담액 2천619만 달러, 계약 추진액 1천632만 달러의 성과를 올렸습니다.

[김민지/강원 바이오 기업 관계자 : 저희가 앞으로도 수출하면서 그 과정에서 어떤 제품들을 바이어들과 고객들에게 맞는 제품을 개발해야 할지 그런 생각도 많이 들게 되고.]

기업 전시 외에도 AI 건강코치와 VR, 맞춤형 화장품 만들기 등 프로그램을 체험해 보려는 도민들로 곳곳에 긴 줄이 늘어섰습니다.

강원자치도와 춘천시는 이번 행사를 계기로, 춘천시가 K-바이오 산업의 중심지이자, 글로벌 바이오산업의 거점 도시로 나아갈 수 있도록 더욱 속도를 낼 계획입니다.

(영상취재 : 신현걸 G1방송)

G1 김이곤
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지