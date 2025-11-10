강원 바이오엑스포 성료…세계 진출 발판 마련

<앵커>



2025 강원 바이오엑스포가 사흘간의 일정을 마치고 어제(9일) 폐막했습니다. 강원 바이오 기업의 글로벌 시장 진출 발판을 마련하는 계기가 됐습니다.



춘천 봄내체육관에서 열린 '2025 강원바이오 엑스포'가 사흘간의 일정을 마무리했습니다.



해외 바이어와 강원 기업의 상담이 연일 이어지며, 현장은 뜨거운 열기로 가득했습니다.



[로만/러시아 기업 대표 : 러시아 소비자들이 관심을 가질 만한 제품이 꽤 있고 계약도 여러 건 있는 것 같아요. 간식, 건강보조 식품, 비타민을 포함한 유익한 성분 등 다양한 제품을 계약할 수 있을 것 같습니다.]



코트라가 주관한 투자상담회에는 북미와 아시아, 유럽 등 14개국 60여 명의 해외 바이어와 강원권 기업 80여 곳이 참여했습니다.



이번 엑스포에서는 수출 상담 574건이 진행돼, 총상담액 2천619만 달러, 계약 추진액 1천632만 달러의 성과를 올렸습니다.



[김민지/강원 바이오 기업 관계자 : 저희가 앞으로도 수출하면서 그 과정에서 어떤 제품들을 바이어들과 고객들에게 맞는 제품을 개발해야 할지 그런 생각도 많이 들게 되고.]



기업 전시 외에도 AI 건강코치와 VR, 맞춤형 화장품 만들기 등 프로그램을 체험해 보려는 도민들로 곳곳에 긴 줄이 늘어섰습니다.



강원자치도와 춘천시는 이번 행사를 계기로, 춘천시가 K-바이오 산업의 중심지이자, 글로벌 바이오산업의 거점 도시로 나아갈 수 있도록 더욱 속도를 낼 계획입니다.



