2035 온실가스 감축 목표 확정…'탄소값'도 올린다

장세만 환경전문기자
작성 2025.11.10
<앵커>

기후위기의 주범인 온실가스를 우리나라가 2035년까지 얼마나 줄일지 정부 확정안이 나왔습니다. 이에 맞춰서 온실가스 배출권 거래 제도도 크게 바뀝니다.

장세만 기후환경전문기자가 전해 드립니다.

<기자>

탄소 중립 녹색성장위원회는 오늘(10일) 오후 전체회의를 열고 2035년 국가 온실가스 배출량 감축 목표를 심의 의결했습니다.

어제 고위당정협의회에서는 당초 정부가 내놨던 복수안을 검토한 뒤, 53~61%라는 수정안을 내놨고, 오늘 탄녹위 전체회의에서 이같은 수정안이 최종 의결됐습니다.

상한선은 의무 사항이 아닌 만큼 사실상 하한선인 53%가 2035년 국가 목표인 셈입니다.

2035 NDC와 함께 탄녹위는 내년부터 5년간 시행되는 제4차 배출권 거래제 할당계획도 심의 의결했습니다.

배출권 거래제는 정부가 기업별로 온실가스 배출권을 미리 할당한 뒤, 그 범위 안에서 배출하되 남거나 모자랄 땐 시장에서 거래할 수 있도록 한 제도입니다.

문제는 그동안 정부가 공짜로 나눠주는 무상 할당이 남발되다 보니, 기업들의 감축 유인이 떨어지고 배출권 가격이 하락해 탄소감축 유인 효과가 없다는 점입니다.

이 때문에 4차 때에는 발전 부문의 유상 할당량을 현재 10%에서 50%까지 점차 늘리고, 여타 산업부문도 15%까지 확대합니다.

이를 통해 유럽의 10% 수준에 불과한 탄소 가격을 끌어올리고, 유상할당으로 확보한 재원을 전기요금 보조나 탄소감축 기술 확보에 투입한다는 계획입니다.

하지만 산업계에선 이럴 경우 탄소배출권 구매 비용이 업계 전체적으로 1조에서 최대 5조까지 늘어난다며 반발하고 있습니다.
장세만 환경전문기자
장세만 환경전문기자페이지 바로가기
