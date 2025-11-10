뉴스

할머니 흉기로 살해…20대 손자 범행 후 투신 정황 나와

유영규 기자
작성 2025.11.10 14:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
할머니 흉기로 살해…20대 손자 범행 후 투신 정황 나와
인천에서 할머니와 손자가 각각 숨진 채 발견된 사건과 관련해 20대 남성이 할머니를 살해한 뒤 투신한 정황이 드러났습니다.

인천 부평경찰서는 살인 혐의를 받는 20대 남성 A 씨가 사망함에 따라 공소권 없음으로 사건을 종결할 방침이라고 오늘(10일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7일 오후 인천시 부평구 다세대주택에서 할머니인 70대 여성 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받았습니다.

그는 범행 이후 자택 인근 고층 건물로 올라가 투신한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 이튿날 A 씨 사망 사건을 수사하기 위해 자택에 찾아갔다가 B 씨가 외상을 입고 숨져 있는 것을 발견했습니다.

A 씨와 B 씨는 평소 집에서 함께 지냈으며 A 씨 부모는 따로 거주 중인 것으로 파악됐습니다.

경찰은 오늘 국립과학수사연구원으로부터 "A 씨는 다발성 좌상으로 사망한 것으로 추정된다"는 1차 구두 소견을 전달받았습니다.

국과수는 B 씨 사망에 대해서는 "과다 출혈에 의한 실혈사로 추정된다"는 구두 소견을 남겼습니다.

경찰은 이들의 자택에 외부 침입 흔적이 없는 점과 사망 전후 동선 등을 고려할 때 A 씨가 B 씨를 살해한 정황이 있다고 판단했습니다.

경찰 관계자는 "구체적인 범행 동기 등은 확인되지 않았다"며 "피의자가 사망했기 때문에 사건을 종결할 방침"이라고 말했습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지