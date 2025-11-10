뉴스

[온더스팟] 트럼프·시진핑 취향에 '명중'…마음 얻고, 실리도 챙겼다

김민표 기자
작성 2025.11.10 16:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
금관 모형과 바둑판, 야구 배트, 샤오미 스마트폰.

경주 APEC 정상회의에 다양한 선물이 등장하면서 선물 외교에 대한 관심도 뜨거웠습니다.

선물에 어떤 전략이 있고, 그 전략은 얼마나 먹혔는지 외교 분야를 오래 취재한 이현식 기자와 함께 알아보겠습니다.

(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 이혜림, 디자인 : 최흥락, 구성 : 신희숙, 기획 : 김민표)

#온더스팟 #트럼프_금관 #시진핑_샤오미 #이재명_트럼프 #에이펙_선물

<타임코드>
00:00 인트로
00:16 금관 보고 '찐' 반응 보인 트럼프
01:00 트럼프 선물의 필수 테마는 금?
03:22 일본 다카이치, 선물에도 '아베' 활용
04:39 트럼프는 왜 선물에 인색한가?
06:29 빵 터진 이재명·시진핑…명장면 주인공은 '샤오미'
08:00 국가 정상 간 선물할 때 뭘 고민하나?
08:59 국가 정상 간 선물, 금액 제한 있을까?
10:59 판다·풍산개에 낙타까지? 선물로 이용되는 동물들
15:14 정상 외교에서 선물의 의미는?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지