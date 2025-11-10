뉴스

[자막뉴스] '40일' 미국 셧다운 사실상 끝났다?…"다시 일하세요∼" 상원 극적 합의

박서경 기자
작성 2025.11.10 14:59 조회수
40일째 이어지고 있는 최장기 미국 연방정부 셧다운이 사실상 끝을 향해 가고 있습니다.

미국 연방 상원의 민주당 중도파 의원들이 셧다운 사태를 끝내기 위해 단기 지출법안 찬성으로 입장을 전환한 가운데, 상원 전체회의에서 이 법안을 처리하기 위한 첫 단계인 절차 표결이 가결됐습니다.

CNN은 가결에 필요한 찬성 60표가 이미 확보됐다고 전했습니다.

이번 합의안은 연방정부에 2026년 1월 30일까지 예산을 공급하는 것을 골자로 하지만, 가장 큰 쟁점이었던 오바마케어 보조금 지급 연장 문제는 포함되지 않았습니다.

대신 공화당이 오는 12월에 관련 법안을 상원 표결에 부치겠다고 약속했고, 일부 민주당 중도파 의원들이 이를 수용하면서 돌파구가 마련됐습니다.

민주당은 이 약속을 받는 대가로 셧다운 기간 트럼프 대통령이 단행한 연방 공무원 해고 조처를 철회하고 모든 공무원의 밀린 급여를 보장하는 성과를 얻었습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이제 셧다운이 곧 끝날 것 같습니다. 곧 소식이 있을 겁니다. 감사합니다.]

상원을 최종 통과한 법안이 공화당이 다수당인 하원에서도 통과하면 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 셧다운 사태는 공식적으로 막을 내리게 됩니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
