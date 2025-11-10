[속보] 윤, 내일 채상병 특검 첫 피의자 출석…조사 요구 3차례 만

▲ 윤석열 전 대통령

채상병 순직 사건 외압 의혹을 수사하는 특검팀의 3차 피의자 조사 출석 요구에 따라, 의혹 정점인 윤석열 전 대통령이 내일(11일) 처음으로 특검에 나와 조사받습니다.이명현 특검팀은 오늘 오후 언론 공지를 통해 "윤 전 대통령 변호인 쪽에서 내일 오전 10시에 특검에 출석하겠다고 알려왔다"며 "지하를 통해 특검 사무실에 들어올 예정"이라고 밝혔습니다.앞서 내란 특검에 구속돼 서울구치소에 수감돼 있는 윤 전 대통령은, 지난달 23일과 지난 8일 두 차례 출석 요구에 불응했는데, 특검의 세 번째 소환 통보에 응한 겁니다.당초 윤 전 대통령이 3차 소환에도 불응할 경우 특검팀은 체포영장 청구를 비롯한 강제구인 절차를 밟을 것으로 전망됐습니다.다만 서울 서초구에 있는 채상병 특검 사무실 지하로 출석할 예정이라, 당일 출석 과정에서 모습은 취재진에 드러나지 않을 것으로 보입니다.윤 전 대통령은 직권남용·범인도피 혐의를 받는 피의자 신분입니다.채상병 사건 수사 외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자인 동시에 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 부당한 영향력을 행사한 의혹을 받습니다.또 수사외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처 수사선상에 올라 출국금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 했다는 의혹도 받습니다.