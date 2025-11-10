'KT 무단 소액결제' 범행 일당 3명 추가 구속…총 5명

이미지 확대하기

'KT 무단 소액결제' 사건의 범행 도구인 불법 통신장비를 전달하거나 범죄수익을 세탁한 일당 3명이 추가 구속됐습니다.경기남부경찰청 사이버수사과는 오늘(10일) 정례 기자간담회를 통해 지난 9월 구속 송치된 이 사건 실행범 40대 중국동포 A 씨에게 불법 통신장비 부품을 전달한 B 씨와 C 씨 등 2명을 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 등 혐의로 구속해 지난달 2일과 24일 각각 송치했다고 밝혔습니다.한국인 50대 남성 B 씨는 과거 텔레그램 등으로 알게 된 상선의 의뢰로 지난 6월 초 범행에 사용된 통신장비 부품을 조달해 중국 국적의 30대 남성 C 씨에게 직접 전달한 혐의를 받습니다.B 씨는 범행에 대한 대가로 상선으로부터 500만 원을 받았다고 진술한 것으로 전해졌습니다.이후 C 씨는 지난 7월 19일 A 씨를 만나 부품을 직접 전달한 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 C 씨는 B 씨에게 전달받은 부품 외에 다른 경로로 입수한 부품들도 함께 전달한 것으로 확인됐습니다.B 씨와 C 씨는 서로 모르는 사이로, 각각 상선을 통해 지시받고 부품을 주고받은 것으로 파악됐습니다.C 씨는 별다른 대가를 받지 않고 범행에 가담했는데, A 씨와는 과거 일면식이 있는 사이인 것으로 드러났습니다.이 불법 통신장비는 A 씨 등 2명을 검거한 지난 9월 16일 평택항 인근에서 보따리상을 통해 중국으로 반출되기 직전에 압수한 것들입니다.장비는 27개의 네트워크 장비 개별 부품이 하나의 세트를 이루고 있는 것으로 알려졌습니다.언론을 통해 '펨토셀'로 불려 왔으나, 27개 개별 부품 중 펨토셀 역할을 하는 것은 부품 1개로 추정됩니다.경찰은 B 씨 등이 어떤 경로로 부품을 입수해 전달했는지 등 구체적인 사항을 조사 중입니다.또 40대 한국인 남성 D 씨는 SNS를 통해 상선과 접촉한 뒤 하루 10만∼15만 원을 받기로 하고 무단 소액결제로 취득한 모바일 상품권을 자신의 계정으로 전송받았다가 다른 사람들에게 넘기는 등 자금 세탁을 도운 혐의 (범죄수익 은닉규제법 위반 등)로 구속 송치됐습니다.이에 따라 현재까지 이 사건으로 구속된 인원은 총 5명으로 늘었습니다.아울러 경찰은 범행에 사용된 유심의 개통을 돕는 등의 혐의로 6명을 불구속 입건해 조사하고 있습니다.앞서 지난 9월 14일 구속 송치된 A 씨 등 2명은 지난달 14일 기소돼 재판을 앞두고 있습니다.A 씨는 올해 8월 12일부터 지난달 5일까지 주로 새벽 시간대에 자신의 차량에 불법 소형 기지국을 싣고 경기 광명과 과천, 부천, 서울 금천 지역 등 수도권의 대규모 아파트 단지를 돌아다니며 알 수 없는 방법으로 KT 이용자들의 해킹 피해를 일으켜 소액 결제한 혐의를 받습니다.경찰은 이들의 구체적인 범행 방법을 조사하는 한편 범행을 지시한 상선을 추적 중입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)