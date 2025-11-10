[이슈인터뷰] 조갑제 "'대장동 항소 포기' 큰 폭발력…정성호 장관 해임해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 검찰의 대장동 항소 포기를 이재명 대통령 최대 위기라고 경고한 조갑제 대표와 만나서 그 이유 들어보겠습니다. 조 대표님 어서 오세요.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 안녕하십니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 대장동 비리 항소 포기 사건을 두고 즉시 이재명 대통령 최대 위기가 왔다. 이렇게 평가를 하셨더군요. 이유가 뭘까요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 이재명 대통령이 경주 APEC 정상회의의 대성공으로 해가지고 국익 중심의 실용 정치로 전환하는 과정에서 이런 사고가 난 것 아닙니까? 저는 이걸 사고라고 표현하거든요. 왜냐하면 아무도 예상하지 못한 검찰의 항소 포기니까. 그래서 이 충격이 굉장히 오래 갈 거라고 생각을 합니다. 그런데 사고는 불이 난 것하고 마찬가지인데 신속하게 대책을 세워야 돼요. 그래서 이 타이밍을 놓치면 상당히 정권적 차원의 위기로 갈 것 같다는 예감이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 사고라고 표현하셨으니까 사고의 원인부터 좀 짚어보겠습니다. 법무부 장관이 됐든 서울지검장이 됐든 간에 이렇게 항소를 포기하면 반향이 크고 큰 부작용이 날 거다. 이런 걸 예상하지 못하지 않았을 텐데 왜 이런 조치를 취했다고 보십니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그런데 이 권력을 잡은 사람들은 놓치는 수가 있어요. 그러니까 얼마든지 자신들을 합리화시킬 수 있다고 생각했는데 여기에 몇 개의, 말하자면 폭탄이 지금 잠재돼 있잖아요. 국민들을 가장 화나게 하는 몇 개의 요소가 그중에 첫째, 가장 중요한 게 7,000억 원을 대장동 일당한테 퍼 준 거다. 국가가 환수해야 할 것을, 그 부분이 앞으로 너무나 큰 어떤 폭발력으로 국민들을 화나게 만들 가능성이 있어요. 한국 역사를 보면 성난 민심은 아무도 막지 못합니다. 민심이 성이나면은 정권이 뒤집어지는 수가 있어요. 그만한 폭발력을 갖고 있다고 봅니다. 그런데 그런 것을 정권 잡은 사람들은 잘 몰라요, 잘 나가니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 눈이 어두워졌다. 일단 오늘 아침에 정성호 법무부 장관이 해명한 이야기 들으셨습니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 들었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 정성호 법무부 장관은 검찰한테 우리가, 내가 수사 지휘를 한 적이 없다는 입장입니다. 설득력이 있습니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 아니.. 아랫사람한테 신중하게 판단하라고 그러면 그 항소하지 말라는 거지. 정성호 장관은 그런 이야기가 들어왔을 때 아니 이거 왜 나한테 이런 이야기 하느냐고 그건 검찰이 알아서 하면 되지, 이렇게 화를 냈어야 합니다. 그런데 신중하게 판단하라면 그것은 항소하지 말라고 받아들이지, 거기에 대해서는 난 추가적인 폭로가 검찰 쪽에서 나올 가능성이 있다고 봅니다. 정성호 법무부 장관이 개입을 해서 항소 포기를 하도록 했다, 하는 것은 사실관계로서 거의 확정된 것 아닐까요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 만약에 그렇다면 그 결정은 정성호 법무부 장관이 혼자 한 걸까요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 글쎄요. 그 차원에서는 이심전심일 수도 있고, 어쨌든 대통령한테 보고는 되었지 않겠습니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 민정수석실과는 공유한 것으로 알려지고 있습니다.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그럼 대통령한테 보고되었다고 봐야죠. 이런 중대한 사안을 대통령한테 보고하지 않으면 참모가 그냥 앉아 있을 수 있겠습니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 대통령의 의중이 들어간 걸로 보신다 이런.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그 부분은 모르죠. 그러나 보고받고 가만히 있어버리면 정성호 장관이 하자는 대로 되니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 일단 야당의 화살이 지금 대통령으로 향하고 있는데 모든 의혹이 대통령으로 향하는 상황. 대통령 입장에서는 그럼 어떻게 수습을 해야 할까요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 정성호 장관을 해임해야 한다고 생각합니다. 그리고 이것은 또 국정조사를 하든지 또 더 나가면 이거 특검을 해야 하는 상황으로까지 몰릴 가능성도 있다고 봅니다. 빨리 조치를 취할수록 데미지 컨트롤이 쉽게 되는 걸로 생각하는데 지금 국가적 차원에서는 APEC 정상회의를 통해서 한국의 비전이 AI 강국 쪽으로 가는거다, 하는 거대한 비전을 만들어냈잖아요. 그리고 사법 리스크는 사실상 해소해 버렸지 않습니까? 헌법 84조에 따라서 앞으로 재임 기간에는 재판 없는 것으로 본다라고 이야기를 했잖아요. 깔끔하게 정리가 된 겁니다. 그런데 더 여세를 몰아가지고 이번에 아예 재판할 소지를 완전히 말소하기 위한 과욕을 부리는 과정에서 이런 일이 일어났을 가능성도 있어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 긁어부스럼을 만들었다?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그렇죠, 그건 이제 과잉 충성인데.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그럼 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 오늘 법원에서 윤석열 전 대통령과 한덕수 전 총리 등의 내란 혐의 재판이 잇따라 열리고 있습니다. 오늘 재판에도 윤 대통령이 직접 출석하는데요. 윤석열 전 대통령 측이 계속 재판에 안 나오다가 요즘에는 이제 계속 또 나와요. 재판에 잇따라 출석하는 의중은 뭘까요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 무슨 여러 계산적으로 나오는 게 아니고 저분이 말하기를 좋아하잖아요. 저분 별명이 59분 아닙니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 1시간 이야기하면 59분을 자기가 얘기한다는.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그러니까요 지금 말을 하고 싶어서 나오는 것 아니냐 하는 생각이 들고 그런데 말을 많이 하다 보니까 덕 본 건 별로 없다고 생각합니다. 오히려 실언만 하고.



▷ 편상욱 / 앵커 : 실제로 보면 곽중근 전 특전사령관, 윤 대통령이 직접 심문을 했는데 곽중근 전 특전사령관이 안 하려던 얘기를 해버렸어요. 한동훈 등 정치인들을 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 했다. 이렇게 해서 사실은 득보다 더 실이 많지 않나 이런 생각이 좀 들죠.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그 발언은 그런 실언 차원에서 다뤄야 할 건 아니고 정면으로 한번 문제 삼아야 되는 게 국군 통수권자가 군 지휘관들과 한자리에 모이면 안 됩니다. 그것은 어느 쪽의 공격에 의해서 한 방에 가는 수가 있어요. 그래서 미국에서는 그럴 경우에는 권력 승계에 따라서 지정 생존자를 정해가지고 안전한 데서 보호하도록 하는 게 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 드라마도 있었죠.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그래서 그 자리가 있어서는 안 될 자리였고, 그 자리에서 폭탄주를 돌렸다는 것은 이건 정말 만약 그 순간 김정은이가 핵미사일 발사 버튼 누르려고 할 때 북한에서는 말릴 사람 없고 남한에는 막을 방법이 없는 겁니다. 그러면 국가 생존이 김정은 마음에 달리면 되겠습니까? 앞으로 이런 자리는 없도록 대통령 행동 지침을 하나 만들어야 해요. 매뉴얼을 만들어야 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김건희 씨의 재판 대응 전략도 좀 한번 짚어보겠습니다. 돌연 건진법사 전성배 씨로부터 샤넬 백을 받은 사실을 인정을 했어요. 이건 어떤 전략 변화라고 보십니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그렇게 하지 않으면 안 될 정도로 몰리니까 그렇게 한 것 아닙니까. 그리고 이번 사건을 통해서 특히 김건희 씨 특검을 통해서 우리 보통 사람들이 이제 알 수 있게 된 것은 이 정권이 무슨 정권이었느냐. 윤석열 김건희 공동정권이 아니었느냐. 오히려 어떤 면에서는 김건희 씨가 앞서는, 김건희 윤석열 정권이 아니었느냐 하는 것을 잘 보여주고 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 통제 불능이었다. 윤석열 대통령이 도저히 부인을 통제할 수 없었다는 게 적나라하게 드러난 것 아닙니까? 지금 뭐 백 등 받은 게 한 8건 된다는 거 아닙니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 기억도 잘 안 납니다. 너무 많아서.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 이런 예는 외국에 한 예가 있어요. 1986년에 쫓겨난 마르코스 필리핀 대통령의 부인 이멜다. 이멜다 씨가 선물을 많이 받아서 쫓겨난 다음에 대통령 궁을 한번 가봤는데 거기 신발만 한 3,000켤레가 있더라고요. 이거 농담 삼아 하는 이야기입니다마는 앞으로 김건희 씨가 받았다는 선물을 어디 전시를 해서 앞으로 경계로 삼아야 할 것 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여기에다가 김기현 의원의 부인이 김기현 의원이 당 대표가 된 뒤에 김건희 씨한테 또 고가의 클러치백을 선물로 줬다는 사실도 드러나지 않았습니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그것은 그 선물이 100만 원짜리라고 그러니까 별것 아닌 것처럼 보이지만 그걸 통해서 드러나는 것은 김기현 의원을 당 대표로 당선시키기 위해서 부부가 같이 뛰었다는 것 아닙니까? 윤석열 대통령은 윤석열 대통령대로 부인은 부인대로 종교인들 움직이고 해가지고 그래서 만든 김기현 대표가 결국 윤석열 대통령의 폭주를 견제하지 못해가지고 작년 총선에 그렇게 됐으니까 결국 자기의 종말을 김건희, 윤석열 두 사람이 자기 무덤을 팠다고 봐야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김기현 의원은 지금 사회적 예의 때문에 준 것이다. 이렇게 해명했던데요. 해명은 적절했다고 보시나요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그건 보통 사람은 좀 화날 이야기인데 그것보다도 결국 윤석열, 김건희 두 사람이 당내 경선에 개입했다는 이 부분 아닙니까. 이 부분은 위법 소지가 있지 않습니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 정치권 인물 중심으로도 이야기를 한번 해 보겠습니다. 조갑제 대표님이 어떻게 보고 있는지 궁금한데요. 우선 영상으로 먼저 만나보겠습니다. // 정치권의 핫한 인물 네 분을 골라봤습니다. 먼저 정청래 대표인데요. 어제가 당 대표 취임 100일이었어요. 대개 당 대표들은 취임 100일이 되면 100일 기자회견도 하고 그러는데 어제는 소방서, 유기견 보호소 찾아가서 활동을 벌였더라고요. 왜 자기 목소리를 좀 낮추고 있다고 보십니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 지금 힘이 빠진 것 아닙니까? 그리고 이재명 대통령 쪽으로부터의 견제도 있고, 그리고 그동안에 추진했던 게 검찰청 해체, 그다음에 조희대 대법원장 몰아내기 여기에 대한 반대 여론이 형성이 되고 하니까 어떻게 보면 우리 정치판이 국민의힘은 사실상 극우화되어 버렸잖아요. 정청래 대표가 민주당을 극좌화시키는 면이 있다고요. 그러면 중간지대에 있는 사람들이 아주 곤란하게 되는데 제가 극좌화라는 표현은 조희대 대법원장을 개혁에 반대하는 반동이라고 부른 적이 있습니다. 그런 용어는 안 써야 되거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 반동은 저쪽 북쪽에서 쓰는 얘기죠.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그러니까요, 반동이라는 이름으로 얼마나 많은 사람들이 6.25때 그렇게 됐습니까? 그래서 여당 대표는 여유가 있어야 되거든요. 또 자신만만해야 하는 거 아닙니까? 압도적 다수를 가지고 있는데 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정청래 대표의 지난 100일을 평가하신다면 어떻습니까. 그럼.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 과속운전.



▷ 편상욱 / 앵커 : 과속운전이요.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 또는 난폭 운전이었다고 생각해요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 내년 지방선거 또 재보궐선거가 있습니다. 이재명 정부가 출범한 이후에 첫 전국 단위 선거죠. 거물급 등판 가능성도 관심이 쏠리고 있습니다. 자 조국혁신당 전 조국혁신당의 전 비대위원장이 지금 조국혁신당 대표 출마를 준비를 하고 있는데 조국 전 위원장은 지금 내년 선거에 출마하겠다. 이런 의향을 계속 비치고 있습니다. 어디 나올 것 같습니까?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 아시다시피 지금 별 관심이 없잖아요. 우선 조국혁신당이라는 이름이 정상적인 당명이 아니고 작년 총선 때 어떻게 보면 민주당에 의해서 이용된 면도 있고 서로 이용한 면도 있는데 이제 전략적 가치를 상실했다고 봅니다. 작년 총선에서는 전략적 가치를 십분 발휘해서 민주당과 조국혁신당이 다 같이 득을 봤습니다마는 지금 지방선거에서는 그런 여지가 없고 전술적 가치, 각 지역에서의 어떤 역할밖에 못 하고 전체 판에는 거의 영향을 끼치지 못할 거라고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표는 어떻게 평가하십니까.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 한동훈 전 대표는 이분의 실력인데, 이번에 대장동 사건 항소 포기 이슈를 아주 기밀하게 큰 뉴스로 만드는 데 주도적인 역할을 했거든요. 아주 행동이 빠르고 말과 글이 정확한데 이제 세가 만들어질 거라고 봐요. 왜냐하면 이 주제가 굉장히 중요하다고 봅니다. 지금 대장동 사건이 커지면 여기에 국민의힘보다는 한동훈 전 대표의 리더십이 살아날 것으로 보고 여기서 어떤 조직도 만들 수 있고 해서 내년 지방선거에 큰 게임에 나갈 수 있는 계기를 자기 실력으로 만들 수 있다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 보수세력이 한동훈 전 대표 중심으로 다시 뭉칠 것이다. 이런 예상을 하시는 건가요?



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 지금 보수세력이 국민의힘이 보수세력을 대표할 수가 없거든요. 왜냐하면 불법 계엄은 사실상 찬성하고 윤 어게인하고 부정선거 음모론에 편성한 이 세력이 아무리 이재명 민주당 정권이 잘못해도 공격할 논리적 근거가 없습니다. 다만 한동훈, 이준석 두 사람만이 할 수가 있어요. 그래서 한국 보수의 재기는 누구 중심으로 이뤄져야 하느냐 하면 불법 계엄에 반대하고 부정선거 음모론을 규탄했던 세력이 주도권을 잡아야 해요. 그래야 보수가 재개할 수 있습니다. 보수층은 살아 있습니다. 보수층은 45%에서 55%가 된다고요. 그 사람들을 대표할 수 있는 세력은 국민의힘은 아니라고 봅니다. 그런데 그런 계기가 있어야 하는데 이번 대장동 사건 항소 포기 한동훈 대표의 말대로 하면 대한민국 검찰 자살 사건인데 이게 한동훈 전 대표를 키울지 모릅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표 그럼 이번 지방선거에서 어떤 역할을 할 것으로 보세요.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 저는 서울시장 후보로 나오는 게 어떨까 하는 그런 생각이 드는데.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘에서 지금 오세훈 서울시장이.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 문제는 그게.



▷ 편상욱 / 앵커 : 강하지 않습니까.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 특검에서 기소가 되느냐의 여부가 걸려 있잖아요. 기소된다고 하면 대안론이 나올 수밖에 없잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오세훈 서울시장은 지금 혐의를 강력히 부인하면서 기소 안 된다 이렇게.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 두고 봐야 하겠습니다만 그래도 오세훈 서울시장은 상당히 장기간 했는데 하나 핸디캡이 있어요. 전임 시장이 이명박 시장 아닙니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 그게 핸디캡이 됩니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 이명박 시장이 워낙 잘해서 교통 체계 바꾸고 청계천 복원 성공을 해 놓으니까 그 사람하고 계속 비교해요. 그래서 오세훈 시장하면 남긴 게 뭐냐. 이렇게 물어보면 딱 나오는 답이 없어요. 광화문 광장 이렇게 이야기할 수 있는데 광화문 광장이 과연 저게 제대로 된 거냐 하는 건 저는 좀. 그래서 앞으로 서울시장 선거가 결국 내년 지방선거의 한 3,40%를 좌우한다고 보는데, 여기에 한동훈 전 대표의 어떤 공간이 생길 가능성이 있다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오세훈 서울시장이 만약에 기소가 된다면 한동훈 전 대표가 서울시장으로 나올 가능성이 있다.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 그럴 가능성이 열리는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 뭐 그거는 좀 두고 봐야 할 일인 것 같습니다.



▶ 조갑제 / 조갑제닷컴 대표 : 국민의힘 입장에서도 내년 선거는 어느 한 곳에 아주 드라마틱한 승부를 걸어야 하거든요. 그건 서울시장밖에 없어요. 부산시장은 안 되고 경기지사로는 안 되거든요. 그리고 여러 가지 한동훈 전 대표의 이미지라든지 이런 걸 보면 서울시장 자리가 어울리는 거 아니냐 하는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 조갑제 대표님 말씀 잘 들었습니다.





