[여담야담] '대장동 항소 포기' 후폭풍 확산…정성호 "신중 판단하라 했다"

SBS 뉴스
작성 2025.11.10 15:57
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● 대장동 항소 포기 후폭풍 / ● 마감 7분 전 '불허'

서용주 / 전 민주당 상근부대변인
"정진우 서울중앙지검장, 본인이 결단하지 못하고 반발에 책임 회피"
"검찰 선택적 반발, 내부 헤게모니 싸움‥검찰 조직 자체가 일관성 없어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"대장동 항소 포기, 몇 년만 몸으로 때우면 수천억 챙길 기회 준 것"
"정진우, 대검 압력에 굴복 후 사의 표명‥순서 바뀐 비겁한 행동"

● 이 대통령 재판 영향은

서용주 / 전 민주당 상근부대변인
"피해액, 성남시가 가져갈 돈‥국고 환수 대상 아냐"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"항소 포기, 대장동 일당에 특혜준 것‥공범 달래기 목적인 듯"

