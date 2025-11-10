이준석 "이재명 대통령 '파란 윤' 되려 하나…노만석 사퇴해야"

▲ 이준석 개혁신당 대표

이준석 개혁신당 대표는 검찰이 대장동 비리 사건의 1심 선고에 항소하지 않은 것을 두고 '채상병 사건'에 빗대며 "이재명 대통령은 '파란 윤석열'이 되려는 것이냐"고 비판했습니다.이 대표는 오늘(10일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 대통령은 (채 상병 사건 수사 외압을 폭로한) 박정훈 대령에게 불합리한 탄압을 하기 시작했을 때 무너지기 시작했다. 이 대통령이 일선 검사의 항소까지 막아 세우면 똑같은 말로를 겪을 수밖에 없다"고 경고했습니다.이어 "검찰은 판결문에 적시된 성남시 수뇌부가 누군지 항소심에서 규명하려 했을 것이지만, 정권이 그 가능성을 용인하지 않았다"며 "재판이 빠르게 마무리되는 대로 사면해 주겠다는 약속한 것처럼 보이기도 한다"고 언급했습니다.이번 사태의 책임자라고 스스로 밝힌 노만석 검찰총장 직무대행을 향해서는 "검사 윤석열은 당시 추미애 법무부 장관에게 '검사는 법무부 장관의 부하가 아니다'라고 일갈할 '깡'은 있었다. 오늘 즉시 사퇴해야 한다"고 주장했습니다.이 대표는 최고위 후 기자들과 만나 여권 일각에서 이번 항소 포기를 '항소 자제'라고 표현하는 데 대해 "언어로 장난쳐선 안 된다. 자제 강요"라며 "그러면 특검이나 자제하라"고 맞섰습니다.(사진=연합뉴스)