김연경 이름 넣은 안산 상록수체육관 명칭 변경 70% '찬성'

▲ 안산시 상록수체육관

경기 안산시는 상록수체육관의 명칭을 '배구 여제' 김연경의 이름을 넣은 체육관으로 바꾸는 것에 대해 시민 의견을 수렴한 결과 70% 가까운 찬성이 나왔다고 지난 9일 밝혔습니다.안산시는 지난 9월 25일부터 10월 24일까지 상록수체육관 명칭 변경 의견 수렴을 위해 온라인·오프라인 설문조사를 벌였습니다.이번 설문에는 1천564명이 참여해 1천93명(69.8%)이 명칭 변경에 찬성한다고 답했고, 반대 의견은 471명(30.1%)으로 나타났습니다.적합한 변경 명칭에 대한 질문에 찬성자의 60.2%(658명)가 '상록수 김연경체육관'을 골랐고, 30.6%(335명)는 '김연경 상록수체육관'을 꼽았습니다.시는 이번 여론조사 결과 등을 참고해 명칭을 최종 선정한 뒤 법률 자문과 시의회 보고, 김연경 측과의 계약 체결 등을 진행할 예정입니다.김연경은 안산에서 태어나 초등학교와 중학교에 다녔으며, 세계적인 배구선수로 성장한 이후에도 안산시 유소년 배구 꿈나무들을 위해 꾸준히 재능 기부를 해왔습니다.안산시는 상록수체육관 명칭 변경을 계기로 '배구 도시'로의 도약을 구상 중입니다.현재 관산초·본오중·원곡중에만 있는 배구부가 내년 3월에는 경일고에서도 창단됩니다.아울러 남자배구 OK저축은행이 안산에서 부산으로 연고지를 이전함에 따라 새로운 실업팀 창단도 구상하고 있습니다.(사진=안산시 제공, 연합뉴스)