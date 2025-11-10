경기도 "기후행동 기회소득 5개월 만에 사회적 가치 1천15억 원"

이미지 확대하기

▲ 기후행동 기회소득 사회적 가치

경기도 '기후행동 기회소득' 사업이 시행 5개월여 만에 1천억 원이 넘는 사회적 가치를 창출했다는 조사 결과가 나왔습니다.기후행동 기회소득은 다회용기·텀블러 사용, 걷기·자전거·대중교통 이용 등 도민이 일상에서 실천할 수 있는 탄소중립 활동을 수행하면 지역화폐로 인센티브를 지급하는 경기도 대표 환경정책입니다.7세 이상 경기도민이면 앱을 내려받아 기후행동을 실천하고 참여 실적에 따라 매월 20일에 리워드(지역화폐)를 받을 수 있으며 연간 최대 6만 원까지 지급됩니다.10일 경기도사회적경제원에 따르면 지난해 7월 11일 기후행동 기회소득 앱 출시부터 12월 31일까지 기후행동 실적 2천682만여 건에 대해 정량 측정을 한 결과 사회성과 금액이 모두 1천15억 원으로 산출됐습니다.온실가스 감축에 따른 사회적 비용 절감이 91억 원, 환경비용 절감은 140억 원으로 나타났습니다.유류 절감은 640억 원, 전력 등 자원 절감은 9억 원으로 측정됐습니다.건강 개선에 따른 의료비 절감은 103억 원이었고 지역화폐를 통한 지역경제 활성화는 32억 원이 창출됐습니다.경기도사회적경제원은 온실가스 배출량의 경우 환경부가 제시한 탄소 1t당 사회적 비용 단가를, 진료비 절감액은 신체활동 시 발병 위험이 낮아지는 내용의 국민건강보험 통계를 바탕으로 환산했습니다.경기도는 "지난해 기후행동 기회소득 사업비로 87억 원을 투입했는데 사업비의 10배가 넘는 사회적 가치가 발생한 셈"이라고 설명했습니다.기후행동 기회소득 앱 가입자는 현재 167만여 명에 이릅니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)