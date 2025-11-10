'내년 K리그2 참가' 파주시민축구단, 명칭은 '파주 프런티어 FC'

▲ 파주 프런티어 FC 구단주인 김경일 파주시장(왼쪽)과 황보관 단장.

경기도 파주시가 2026년 프로축구 K리그2(2부) 참가를 앞둔 구단의 명칭을 '파주 프런티어 FC'(Paju Frontier FC)로 확정해 오늘(10일) 발표했습니다.파주시는 "구단 명칭은 1천여 명의 시민이 참여한 공모와 전문가 심사를 거쳐 정했다"면서 "'개척(Frontier)과 도전, 그리고 미래'를 상징한다"고 설명했습니다.구단명은 유튜브(www.youtube.com/@파주프런티어FC)를 통해 공개됐습니다.구단주인 김경일 파주시장은 "파주는 젊은 도시이자 성장하는 도시로, 늘 새로운 길을 개척해 왔다"며 "54만 시민의 열정과 희망이 모여 이제는 K리그의 새로운 역사를 쓸 준비를 마쳤다"고 말했습니다.황보관 단장은 "파주 프런티어 FC는 시민이 직접 지은 이름이자 시민의 구단"이라며"이름에 담긴 뜻처럼 도전을 두려워하지 않고 거침없이 앞으로 나아가겠다"고 다짐했습니다.황보 단장은 파주 프런티어 FC가 단순한 프로구단이 아니라 시민·기업·학교·지역사회가 함께 연결되는 '플랫폼 구단'으로 발전할 것이라고도 강조했습니다.그러면서 "지역의 자원을 축구를 통해 공유하고, 청소년과 시민이 함께 성장하는 구단 모델을 만들겠다"며 "파주를 넘어 대한민국 축구산업의 새로운 플랫폼으로 도약하겠다"고 비전을 제시했습니다.황보 단장은 또한 "젊고 역동적인 축구로 시민들에게 감동을 드리겠다"며 "K리그2 역사상 최초의 스페인 출신 감독인 제라드 누스를 선임한 것은 그러한 방향성을 상징하는 첫걸음"이라고 덧붙였습니다.앞으로 파주 구단은 축구대표팀이 사용해 왔던 파주NFC를 공식 클럽하우스로 쓸 예정입니다.구단은 오는 24일 오후 2시 파주NFC에서 '시민보고회'를 열고 창단 준비 현황과 엠블럼 및 비전 등을 공개할 계획입니다.(사진=파주 프런티어 FC 제공, 연합뉴스)