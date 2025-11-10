한혜진 유튜브, 해킹 맞았다…"너무 속상하고 황망"

이미지 확대하기

모델 한혜진이 운영하는 유튜브 계정이 해킹 피해를 입었다고 밝히며 속상한 마음을 내비쳤다.10일 한혜진은 자신의 SNS에 글을 올려 "제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다"고 밝혔다.한혜진은 "10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 됐다"며 "현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있다"라고 전했다.약 86만 명의 구독자를 보유하고 있는 한혜진의 유튜브 채널에서는 이날 오전 '리플(XRP) : 브래드 갈링하우스 CEO의 성장 예측'이라는 제목으로 돌연 코인 방송이 실시간 라이브로 방송됐다. 평소 자신의 일상을 공유하던 한혜진의 유튜브 채널 성격과 전혀 맞지 않는 엉뚱한 코인 방송에 누리꾼들은 해킹 피해를 우려했다. 이후 한혜진 계정은 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'며 삭제 조치됐다.한혜진은 "새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드린다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바란다"고 설명했다.이어 "그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐"이라며 "다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"라고 전했다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)