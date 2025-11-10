뉴스

성인 65%가 '다이어트 중'…비만율 10년 새 30%↑

장훈경 기자
작성 2025.11.10 12:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

우리나라 성인 3명 중 1명이 비만으로 그 비율이 10년 새 30% 넘게 늘어난 걸로 나타났습니다. 체중 조절을 시도하는 성인은 전체의 5명 중 3명꼴에 달하는 걸로 조사됐습니다.

장훈경 기자의 보도입니다.

<기자>

질병관리청이 17개 광역자치단체를 대상으로 2024 지역사회건강조사를 실시한 결과 전체 성인의 34.4%, 3명 중 1명꼴로 비만인 걸로 나타났습니다.

키와 몸무게의 비율인 체질량지수가 25 이상이면 비만으로 봅니다.

10년 전에 비해, 성인 비만율은 30.8% 증가한 걸로 조사됐습니다.

남성 비만율은 41.4%, 여성은 23%로 남성이 여성보다 1.8배 높았습니다.

특히 사회생활을 많이 하는 30대와 40대 남성 비만율이 50%를 넘었습니다.

2명 중 1명꼴로 자신이 주관적으로 비만이라고 답했는데 체중을 줄이거나, 유지하려고 시도한 적이 있다는 사람은 전체 성인의 65%에 달했습니다.

특히, 비만이 아닌 사람들 중에서도 자신이 비만이라고 느낀 비율이 남성 13%, 여성 28.2%로 여성이 남성보다 더 실제 체형과 인식에 차이가 있는 걸로 나타났습니다.

광역자치단체별로도 비만율에 차이가 있었습니다.

전남과 제주가 36.8%로 가장 높았고 세종이 29.1%로 가장 낮았습니다.

서울은 31% 수준이었습니다.

OECD 국가들과 비교해 보면 아직 우리나라는 OECD 평균보다 낮았지만 증가세가 지속되고 있어 관리와 주의가 필요하다고 질병청은 밝혔습니다.

비만은 심혈관질환, 당뇨병은 물론 여러 암의 발생과도 밀접한 만큼, 5~10% 정도 체중을 줄이고 유지하는 것만으로도 대사와 호르몬 환경이 좋아질 수 있습니다.

최근 많은 비만치료제가 나오고 있지만 단순히 여기에 의존하는 것보다는 식이 조절과 운동을 병행해 건강한 생활을 습관으로 만드는 게 중요합니다.

(영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지