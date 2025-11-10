김민석 총리 "종묘 앞 초고층 개발 우려 심각…근시안적"

<앵커>



서울시가 종묘 앞에 초고층 개발을 추진하고 있는 가운데, 문체부 장관에 이어 김민석 국무총리가 종묘를 방문해 우려를 나타냈습니다. 김 총리는 세계문화유산 지정이 해지될 정도로 위협적이라며 이번 추진이 서울시의 근시안적 단견이라고 꼬집었습니다.



김수영 기자가 보도합니다.



<기자>



김민석 국무총리가 오늘(10일) 오전 서울 종묘를 찾았습니다.



유네스코 세계유산인 종묘 앞에 서울시가 초고층 재개발 계획을 추진하자, 그 타당성을 따져보기 위해서입니다.



앞서 김총리는 오늘 자신의 SNS에 종묘가 수난이라며, "세계문화유산 지정이 해지될 정도로 위협적이라는 심각한 우려가 제기되고 있다"고 지적했습니다.



이어 김총리는 기존 계획보다 두 배 높게 짓겠다는 서울시의 발상이 "세계유산특별법이 정한 '탁월한 보편적 가치'를 훼손할 우려가 있고, K-관광 부흥에 역행해 국익적 관점에서도 근시안적인 단견이 될 수 있다"고 비판했습니다.



서울시가 신중하게 국민적 우려를 경청해야 한다고 말한 김총리는 "이번 문제를 적절히 다룰 법과 제도 보완 착수를 지시하겠다"고 밝혔습니다.



서울시는 지난달 30일 세운4구역 높이 계획 변경을 뼈대로 한 재정비촉진계획 결정을 고시했습니다.



이에 따라 세운4구역의 건물 최고 높이는 당초 종로변 55미터와 청계천변 71.9미터에서 각각 101미터, 145미터로 변경됐습니다.



오세훈 서울시장은 이번 재개발 사업이 종묘의 가치를 훼손할 수 있다는 우려는 과도하다며, 오히려 종묘로 향하는 접근성을 높여 그 역사적·문화재적 가치를 더욱 높이게 될 것이라고 주장했습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 박춘배)