방안에 에르메스 가방 한가득…세금 안 내고 호화생활

세금을 내지 않고 호화생활을 해온 고액 상습 체납자들이 적발됐습니다. 방안에서는 명품 가방 수십 점이 나왔고, 여행용 가방에 수억 원의 현금을 숨겨놓은 이들도 있었습니다.



엄민재 기자가 보도합니다.



방안에 오렌지색종이 가방이 가득 쌓여 있습니다.



상자 안에 있는 건 에르메스 가방으로 총 60점, 수억 원에 달하는 양입니다.



이 체납자는 국세와 지방세 등 총 125억 원을 체납하고 서울 한남동 고가 주택에 거주 중이었는데, 이날 명품 가방을 포함해 총 9억 원 상당을 압류당했습니다.



또 다른 체납자는 결제대행업체를 운영하며 5억 원 이상의 세금을 내지 않고 강남 고가아파트에 살다가 적발됐습니다.



한 달간의 사전조사로 실거주지를 파악해 1차 수색에 들어갔는데, 당시에는 현금 1천만 원과 고가시계 2점만 확인됐습니다.



하지만 조사팀이 잠복에 나섰고, CCTV를 통해 배우자가 현금이 든 여행용 가방을 차량에 몰래 옮기는 걸 파악해 4억 원의 현금과 고가시계를 추가로 압류했습니다.



국세청은 서울·경기 등 7개 광역자치단체와 공조해 지난달 세금을 체납한 18명을 대상으로 합동수색을 벌여, 현금 5억 원과 명품가방 수십 점, 순금 등 18억 원 상당을 압류했습니다.



국세청은 다음 달 '고액체납자 추적 특별기동반'을 출범시켜 체납 발생 즉시 추적조사와 징수를 동시에 진행하고, 내년에는 '국세 체납관리단'을 신설해 악의적 체납자는 끝까지 추적할 방침입니다.



