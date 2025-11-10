'아바타: 불과 재', 세 번째 천만 가능?…스케일·비주얼·액션 다 업그레이드

이미지 확대하기

역대 월드 와이드 흥행 순위 1위작이자 국내에서 쌍천만 관객을 동원한 '아바타' 시리즈의 후속편 '아바타: 불과 재'가 12월 17일 전 세계 최초 공개를 확정하고 런칭 스틸을 공개했다.'아바타: 불과 재'는 '제이크'와 '네이티리'의 첫째 아들 '네테이얌'의 죽음 이후 슬픔에 빠진 '설리' 가족 앞에 '바랑'이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1,333만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다.이번 작품에서는 그간 청량했던 무드와는 달리 불과 재로 뒤덮인 이제껏 보지 못한 판도라를 비롯해 새로운 나비족이 등장하며 극의 흥미를 더할 예정이다. 또한 경이로움을 자랑하는 새로운 생명체들도 등장하여 풍성한 재미를 기대케 한다. 여기에 인간과 나비족의 대립을 그렸던 전편과는 달리 나비족과 나비족의 대립이라는 새로운 스토리와 스케일이 펼쳐질 것을 예고했다.전 세계 최초 개봉 소식과 함께 공개된 런칭 스틸은 나비족의 강인한 전사 '네이티리'(조 샐다나)와 화산으로 인해 터전을 잃고 판도라 행성에 대한 분노를 품고 있는 재의 부족의 리더 '바랑'(우나 채플린)의 강렬한 표정이 담겨있어 보는 이들을 압도한다.특히 아들을 잃은 슬픔과 남은 가족들을 지켜야 한다는 책임감, 적에 대한 분노 등 여러 감정이 복합적으로 섞여 있는 '네이티리'의 표정은 이번 작품에서 펼쳐질 '설리' 가족의 복잡한 여정에 대한 호기심을 더욱 자극한다. 판도라 행성과 자신들의 부족을 지키고자 하는 '설리' 가족과 자신의 세력을 널리 퍼뜨리기를 원해 '쿼리치 대령'과 함께하는 '바랑'의 싸움이 예고된 만큼, 더욱 거대해진 위협 그리고 스케일 넘치는 액션은 팬들을 비롯한 대중들의 심장을 거세게 뛰게 만들고 있다.'아바타'는 2009년 혁신적인 기술력으로 신드롬을 일으키며 국내 1,333만 관객을 동원, 글로벌 흥행 수익 29억 2,371만달러(약 4조 551억 원)를 거두며 역대 월드 와이드 흥행 순위 1위를 16년째 지키고 있는 영화다. 2022년 두 번째 이야기 '아바타: 물의 길' 역시 국내 1,080만 관객을 동원, 글로벌 흥행 수익 23억 2,025만 달러(약 3조 2,181억 원)를 거두며 역대 월드 와이드 흥행 순위 3위에 올랐다.'아바타: 불과 재'는 모두의 상상을 초월하는 세계관을 눈앞에 실현해 내는 제임스 카메론 감독이 전편과는 완전히 다른 위기를 맞이한 '설리' 가족의 스토리와 시리즈 최초로 등장하는 재의 부족, 이제껏 보지 못했던 판도라의 이면을 필두로 한층 더 강렬해진 시각적 향연 및 전례 없는 규모의 전투 등과 함께 더욱 새롭고 다채로운 '아바타' 세계관을 선보일 예정이다.또한 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등 기존 시리즈에서 많은 사랑을 받았던 배우들이 또다시 활약을 펼칠 예정이며 우나 채플린, 데이빗 듈리스 등 이번 작품에서 새로운 캐릭터로 등장, 독보적인 존재감을 선보일 것으로 기대를 모은다.'아바타: 불과 재'는 12월 17일 전 세계 최초 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)