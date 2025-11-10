'항소 포기' 공방 격화…"조작 기소" vs "수사 외압"

<앵커>



대장동 개발 비리 사건 1심 판결에 대한 검찰의 항소 포기 결정을 놓고 정치권 공방은 더욱 가열되고 있습니다. 민주당은 검찰의 조작 기소, 국민의힘은 이재명 정부의 수사 외압에 초점을 맞추면서 화력을 집중했습니다.



검찰의 대장동 개발 비리 사건 항소 포기에 대해 주말 내내 공방을 이어간 정치권은, 오늘(10일) 아침부터 총력전을 펼치며 여론전에 나섰습니다.



민주당은 당초 이 사건이 검찰의 조작 기소에서 비롯됐다, 즉, 정치 검찰의 무리한 수사가 검찰의 항소 포기로 드러나게 됐다고 주장했습니다.



특히, 검찰 일각에서 반발이 나오는 것과 관련해 "친 윤석열계 정치 검사들의 쿠데타적 항명"이라며, 정치 검찰의 항명과 조작 기소 의혹을 반드시 규명하겠다고 목소리를 높였습니다.



[정청래/민주당 대표 : 조작 기소에 대한 법의 심판도 이뤄져야 합니다. 이 부분에 대해서는 민주당이 강력하게 대처하겠다는 것을 말씀드립니다.]



반면, 국민의힘은 검찰의 항소 포기를 이재명 정부의 수사 외압으로 규정했습니다.



이재명 대통령이 지난달 30일 국무회의에서 뜬금없이 검찰의 항소를 강하게 비판한 것은, 이번 항소 포기를 미리 지시한 것이나 다름없다, 이는 최악의 수사 외압이며, 명백한 탄핵 사유라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 단군 이래 최악의 수사 외압이자 재판 외압입니다. 명백한 직권 남용이자 탄핵 사유입니다.]



나아가 항소 포기 외압을 누가, 왜 행사했는지 진상 규명이 필요하다고 맞섰습니다.



여야 모두 국정조사와 특검의 필요성을 꺼내 들었지만, 정작 민주당은 검찰을, 국민의힘은 이재명 정부를 대상으로 해야 한다며, 정반대 주장을 펼치고 있는 상황.



내일 오후 국회 법제사법위원회 전체회의가 예정됐는데, 이번 항소 포기를 둘러싼 여야 공방은 당분간 계속될 전망입니다.



