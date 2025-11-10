법무장관, '항소 포기'에 "신중히 고려하라 했다"

<앵커>



대장동 개발 비리 사건에 대한 검찰의 항소 포기 이후에 파장이 커지는 가운데, 정성호 법무장관이 공개 입장을 밝혔습니다. 재판 결과를 보고 받은 뒤, 대검에 신중하게 판단하라고 얘기한 것뿐이라는 건데, 검찰 내에서는 총장 대행이 정확한 설명을 내놔야 한다는 반발이 확산하고 있습니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



검찰이 대장동 개발 비리 사건 항소를 포기한 지 3일 만, 정성호 법무장관이 공식 입장을 밝혔습니다.



정 장관은 항소 포기를 지시했다는 의혹을 부인하면서, 대검으로부터 항소 의견을 보고받은 뒤 "신중하게 판단하라"는 의견을 전달했다고 밝혔습니다.



그러면서 유동규 전 성남도시개발공사 본부장은 검찰은 구형보다 높은 징역 8년이 선고됐다며 법리적 문제가 없다고 봤다고 설명했습니다.



또 대장동 사건 수사와 기소 과정에 잘못된 부분이 있었다고 말했습니다.



[정성호/법무장관 : 수사 검사가 입에 담기 힘든 말이지만 뭐 '배를 가른다. 뭐 장기를 꺼내야겠다'이런 (말을 했다는) 증언까지 나오는 상황에서 이 사건이 계속됐을 때 오히려 더 정치적인 문제가 되지 않겠나.]



반면 노만석 검찰총장 대행은 오늘(10일) 출근길 취재진 앞에서 말을 아꼈습니다.



[노만석/검찰총장 권한대행 : (법무부 장·차관으로부터 항소 포기하란 지시받았습니까?) 다음에 말씀드리겠습니다.]



앞서 노 대행은 어제 "저의 책임하에 정진우 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔습니다.



하지만 정 지검장은 노 대행 입장 발표 직후, "대검 지시를 수용하지만 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"고 언론에 공지했습니다.



노 대행은 정 지검장과의 협의에 의한 판단이라고 밝혔지만 정 지검장은 의견이 달랐다는 점을 강조한 것으로 보입니다.



검찰 일선의 반발은 수그러들지 않고 있습니다.



한 초임 검사는 "국민에 대한 배임적 행위를 한 법무부 장관과 대검 수뇌부의 사퇴를 요구한다"고 글을 올렸고, 전국 검사장들과 대검찰청 연구관들도 노 대행이 명확한 설명을 내놓고 거취를 결정해야 한다고 촉구했습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최진화)