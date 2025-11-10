오세훈 "종묘 앞 도시 흉물 방치 안돼"…김총리에 공개 토론 제안

▲ 오세훈 서울시장, 세운4구역 재개발 관련 현장 브리핑

오세훈 서울시장은 오늘(10일) 유네스코 세계유산인 종묘(宗廟) 맞은편 세운4구역 재개발 사업을 둘러싼 논란을 두고 "중앙정부가 나서 일방적으로 서울시를 매도해 유감"이라며 "역사와 미래가 공존하는 서울은 어떤 모습이어야 하는지 국무총리와 공개토론을 제안한다"고 밝혔습니다.오 시장은 오늘 페이스북에 올린 글에서 김민석 국무총리가 종묘를 찾아 서울시 고층 재개발 계획의 타당성을 따져보기로 했다는 보도 내용을 언급하며 이같이 말했습니다.오 시장은 김 총리에게 "가신 김에 종묘만 보고 올 게 아니라 세운상가 일대를 모두 둘러기를 권한다"며 "수도 서울의 중심이라 할 종로가 현재 어떤 모습인지, 이대로 방치하는 것이 과연 종묘를 위한 일인지 냉정한 눈으로 봐주시길 요청한다"고 말했습니다.이어 "60년이 다 되도록 판잣집 지붕으로 뒤덮여 폐허처럼 방치된 세운상가 일대는 말 그대로 처참한 상황"이라며 "세계인이 찾는 종묘 앞에 더는 방치할 수 없는 도시의 흉물을 그대로 두는 것이 온당한 일이냐"고 되물었습니다.그러면서 그는 "(개발로) 남산부터 종묘까지 쭉 뻗은 녹지축이 생기면 흉물스러운 세운상가가 종묘를 가로막을 일이 없다"며 "세운4구역 재정비촉진사업은 종묘를 훼손할 일이 결단코 없다. 오히려 세계문화유산인 종묘의 생태·문화적 가치를 높여 더 많은 분이 종묘를 찾게 하는 일"이라고 강조했습니다.이어 "시원하게 뚫린 가로 숲길을 통해 남산부터 종묘까지 가는 새로운 길이 열리는 것"이라고 덧붙였습니다.오 시장은 또 "'종묘를 가로막는 고층빌딩 숲'이라는 주장 또한 왜곡된 정치 프레임"이라며 "녹지 축 양옆으로 종묘에서 멀어질수록 아주 낮은 건물부터 높은 건물까지 단계적으로 조성해 종묘와 멋지게 어우러지는 새로운 랜드마크가 탄생할 것"이라고 자신했습니다.앞서 서울시는 지난달 30일 세운4구역 높이 계획 변경을 뼈대로 한 '세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정'을 고시했습니다.이에 따라 세운4구역의 건물 최고 높이는 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 종로변 101ｍ·청계천변 145ｍ로 변경됐습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)