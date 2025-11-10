"숨 쉬는 게 그립다"…'대기오염 세계 최악' 인도 뉴델리서 시위

▲ 대기오염이 심각한 인도 뉴델리의 모습

세계에서 대기오염이 가장 심각한 도시로 꼽히는 인도 뉴델리에서 정부 대책을 촉구하는 시위가 벌어졌습니다.10일(현지시간) AFP 통신에 따르면 전날 인도 수도 뉴델리에서 시위대 수십 명이 대기오염 관련 대책을 마련하라며 시위했습니다.마스크를 착용한 일부 시위자는 어린 자녀들을 데리고 나왔고, "숨 쉬는 게 그립다"고 쓴 손팻말을 들기도 했습니다.아들과 함께 이번 시위에 참여한 남라타 야다브는 AFP에 "오늘은 어머니로서 이 자리에 섰다"며 "기후 난민이 되고 싶지 않아 여기에 왔다"고 말했습니다.전날 시위대가 모인 '인디아게이트' 주변 초미세먼지(PM2.5) 농도는 세계보건기구(WHO)가 정한 일일 한도의 13배를 넘었습니다.시위에 참여한 변호사 탄비 쿠숨는 "해마다 똑같은 상황이 반복되지만 해결책이 없다"며 "정부가 이 문제를 진지하게 다루도록 압박해야 한다"고 강조했습니다.인도 경찰은 사전에 집회 허가를 받지 않았다며 시위대를 연행했고, 손팻말과 현수막도 압수했습니다.인도에서는 노후 차량을 비롯해 석탄 화력 발전소와 공장 등지에서 발생하는 매연이 많고 농촌에서도 논밭을 태우거나 쓰레기를 소각해 대기오염이 계속 악화되고 있습니다.스위스 공기 질 분석업체인 아이큐에어(IQAIR)가 지난 3월 발표한 '2024 전세계 공기질 보고서'에 따르면 특히 뉴델리는 지난해 전 세계 수도 가운데 대기질이 가장 나쁜 곳으로 꼽혔습니다.뉴델리의 지난해 연평균 PM2.5 농도는 91.6㎍/㎥를 기록해 WHO 권고 기준인 5㎍/㎥보다 18배 수준으로 높았습니다.지난해 11월 가장 심했을 당시 PM2.5 농도는 980㎍/㎥를 기록해 WHO가 권고하는 일일 최대치(15㎍/㎥)의 65배 수준에 달했습니다.뉴델리를 포함해 인근 위성도시까지 합친 델리 대도시권에는 3천만 명 넘게 사는 것으로 추산됩니다.세계에서 권위 있는 의학 학술지 중 하나인 랜싯은 2009년부터 2019년까지 인도에서 발생한 사망자 가운데 380만 명이 대기오염과 연관된 것으로 추정했습니다.유엔아동기금(UNICEF·유니세프)은 대기오염이 어린이들의 급성 호흡기 감염 위험을 높인다고 경고했습니다.그동안 인도 당국은 수도권 일대의 대기오염을 줄이기 위해 경유 발전기 사용과 농작물 소각을 금지하는 등 각종 대책을 내놨으나 눈에 띄는 효과는 거두지 못했습니다.인도 정부는 지난 7월부터 노후 차량에 연료 판매를 금지하는 조치도 시작했고, 지난달에는 인공강우를 시도했으나 실패했습니다.(사진=게티이미지코리아)