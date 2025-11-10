한동훈 "'항소 포기' 검찰, 권력의 개가 돼서 기었다"

▲ 한동훈 국민의힘 전 대표

한동훈 국민의힘 전 대표가 대장동 개발 비리 사건의 항소를 포기한 검찰을 향해 "권력의 개가 돼서 기었다"며 강도 높게 비판했습니다.한 전 대표는 오늘(10일) SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 항소를 포기한 검찰 수뇌부가 "직권남용, 직무유기로 처벌받을 수도 있다"고 지적했습니다.이어 "일반 국민들 사건은 초코파이만 훔쳐도 항소한다"며 "7,800억 원에 대해서 못 받을 구조가 됐는데 이걸 항소 안 한다? 저는 평생 이 일을 해 봤지만 듣도 보도 못했다"고 말했습니다.한 전 대표는 검찰의 항소 포기로 "2심에서 김만배 씨가 7,800억 원이 다 배임이 맞는다고 자백해도 형량이 늘어나지 않고, 473억 이상을 뺏을 방법이 없다"고 지적했습니다.그러면서 "1심 항소 포기로 김만배 일당은 놀아난 것"이라고 주장했습니다.한 전 대표는 검찰이 "권력의 개가 돼서 기었다"며 "이런 조직을 왜 국민이 앞장서서 폐지되는 것을 막아줘야 됩니까?"라고도 반문했습니다.한 전 대표는 검찰 항소 포기 사안에 대해 법무부 등이 개입했다며 정성호 법무장관과 토론할 의향도 있다고 밝혔습니다.이어 "어디든 토론하겠다"며 방송인 김어준 씨가 진행하는 프로그램에서도 토론할 수 있다는 취지로 말했습니다.(사진=연합뉴스)