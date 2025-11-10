김병기 "친윤 정치검사들 쿠데타적 항명…철저히 분쇄하겠다"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표

더불어민주당 김병기 원내대표는 대장동 사건에 대한 항소 포기에 검찰 일각에서 반발이 나오는 것과 관련해 "친윤(친윤석열) 정치 검사들의 쿠데타적 항명이 참으로 가관"이라고 밝혔습니다.김 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "조작에 가까운 정치 기소를 해 놓고 허술한 논리와 증거가 법정에서 철저하게 무너졌는데도 부끄러운지도 모른다"며 이렇게 말했습니다.김 원내대표는 "대장동 1심 재판에서 자신들의 민낯이 그렇게 처참하게 드러났는데도 무엇이 그렇게 당당하냐"며 "여전히 자신들이 법 위에 서 있다고 착각하고 있다"고 지적했습니다.또 "이들의 항명은 강백신 검사를 주축으로 하는 한 줌도 안 되는 정치 검사들이 국민과 민주주의에 대해 도전한 것"이라며 "정치 검찰의 저항, 이번에는 철저하게 분쇄할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "정치 검찰의 항명과 조작 기소 의혹을 반드시 진상 규명하겠다"며 "국정조사, 청문회, 특검 등 가능한 모든 수단을 동원해서 당신들이 어떤 행위를 했는지 밝혀보겠다"고 덧붙였습니다.아울러 김 원내대표는 "국회가 비상계엄 해제를 의결했는데도 윤석열은 미국에 계엄 정당화와 지지를 요청하는 외교 공문을 보냈다"며 "윤석열의 제2의 내란 기도가 사실로 드러났다"고 말했습니다.이어 "민주당은 특검에 철저한 수사를 촉구한다. 내란 수괴 윤석열과 그 일당의 책임을 반드시 규명해야 한다"며 "친윤 검사들에게도 경고한다. 윤석열을 추앙하며 윤석열·김건희의 범죄를 덮고 국가와 국민을 배신한 죄, 그 죄에 대해서 남은 인생을 반성하며 살기 바란다"고 했습니다.​​​​​​​(사진=연합뉴스)