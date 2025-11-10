'하트시그널4' 김지영, 남자친구 공개…연인은 유명 CEO?

이미지 확대하기

[SBS 연예뉴스 | 김지혜 기자] '하트시그널4'에 출연한 김지영이 연애 사실을 밝혀 남자친구의 정체에도 관심이 쏠리고 있다.김지영은 지난 8일 자신의 유튜브 채널에 '사랑하는 사람들과 보내는 가을(연애공개)'라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에서 김지영은 한 남성과 손을 잡고 산책을 하며 근황을 알렸다.김지영은 "많은 분들이 (남자친구) 있냐고 물어보셨는데, 확신이 생기면 그때 이야기하겠다고 했었다. 오늘 그 약속을 지키러 왔다"고 말했다. 남자친구에 대해 "연상의 비연예인이고 다정하고 우직한 사람이다"고 덧붙였다.김지영은 '하트시그널4'에 함께 출연한 이주미의 소개로 남자친구를 만나게 됐다고 전했다. 두 사람은 첫 만남 당시의 기억을 떠올리며 웃음 지었다.유튜브 영상 게재 이후 온라인 커뮤니티에서는 김지영의 남자친구가 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 창업자 대표 A씨라는 추측이 나왔다. A씨는 명문대 출신 30대 CEO로 여러 언론 매체와의 인터뷰에서 자신만의 경영 철학을 밝히기도 했다.김지영은 항공사 승무원 출신으로 퇴사 후 인플로언서, 유튜버로 활동 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)