대검 연구관들, 총장대행 사퇴 건의키로…이르면 오전 전달

▲ 노만석 검찰총장 직무대행

대검찰청 연구관들이 '대장동 항소 포기' 사태와 관련해 노만석 검찰총장 직무대행(대검 차장검사)에게 사퇴를 건의하기로 의견을 모은 것으로 확인됐습니다.오늘(10일) 법조계에 따르면 대검 연구관들은 전날 회의를 열고 노 대행에게 대장동 사건 항소 포기 결정과 관련한 정확한 사실관계 설명을 요구하는 입장문을 전달하기로 했습니다.입장문에는 거취 표명을 포함한 책임을 다해달라는 내용도 포함된 것으로 전해졌다.입장문은 이르면 오늘 오전 중 전달할 것으로 보입니다.대검 소속 검찰연구관은 대검 각 부별로 기능에 따른 검찰 제도 운용과 정책 집행에 관한 연구·검토를 하는 검사들입니다.앞서 서울중앙지검은 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 정민용 변호사, 민간업자들인 김만배 씨, 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 대장동 일당의 1심 판결에 대해 항소 시한인 지난 7일 밤 12시까지 항소하지 않았습니다.중앙지검은 일부 무죄가 선고되는 등 다툼의 여지가 있는 이 사건 1심 판결을 놓고 당초 기존 업무처리 관행대로 항소해야 한다는 의견을 냈지만 법무부 의견을 들은 대검 수뇌부가 이를 받아들이지 않은 것으로 알려졌습니다.노 대행은 전날 낸 입장문을 통해 항소 포기 결정 과정을 설명하면서 "검찰총장 대행인 저의 책임하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔습니다.반면 사의를 표명한 정진우 중앙지검장은 별도 입장문에서 "중앙지검의 의견을 설득했지만 관철하지 못했다"며 사실상 노 대행의 입장을 반박했습니다.노 대행은 오늘 대검찰청 청사 출근길에 '법무부 장·차관으로부터 항소 포기하란 지시 받았느냐'란 취재진 질문에 "다음에 말씀드리겠다"며 말을 아꼈습니다.(사진=연합뉴스)