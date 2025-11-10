뉴스

[글로벌D리포트] "청소 왔어요" 문 열자 곧바로 '탕'…'주소가 왜 이래' 가사도우미 사망

김범주 기자
작성 2025.11.10 10:39 조회수
올해 32살, 마리아 플로린다 리오스 페레스입니다.

현지 시간 지난 5일 아침, 미국 인디애나 주에서 가사도우미였던 페레스는 청소업체에서 받은 주소로 남편과 함께 찾아갔습니다.

그리고 미리 받아둔 열쇠를 문에 갖다 대려던 순간, 집 안에서 총알이 날아왔습니다.

[마우리시오 벨라스케스/피해자 남편 : 총을 맞았다고 생각도 못했어요. 두 발자국 물러서는데 총을 머리에 맞았더라고요. 제가 몸을 받아냈는데 피가 사방으로 튀었습니다.]

청소업체가 잘못된 집 주소를 보냈던 걸로 확인됐는데, 페레스는 그 자리에서 숨졌습니다.

총을 쏜 집주인은 경찰에 체포됐다가 곧바로 풀려난 것으로 전해졌습니다.

[마우리시오 벨라스케스/피해자 남편 : 의심스러웠더라도 왜 경찰을 부르지 않았을까요? 경찰을 왜 안불렀냐고요. 그 사람은 곧바로 죽이려고만 했습니다.]

인디애나를 포함한 미국의 많은 주에서는 자신의 집이나 차에서 위협을 당했다고 느낄 경우에 총을 쏘더라도 정당방위를 인정받는 법이 있습니다.

하지만 뉴욕에서 2년 전, 남의 집 진입로에 차를 잘못 몰고 들어갔다가 후진하던 21살 여대생이 총에 맞아 숨졌는데, 당시 집주인은 의도적 살인으로 인정받아서 25년형을 선고받았습니다.

[존 유코시/경찰서장 : 무슨 일이 일어난 건지, 그리고 해당된다면 어떤 혐의를 적용할 수 있을지 알아보려고 합니다. 그게 현재 상황입니다.]

수사 당국은 관련자들을 모두 조사한 뒤에, 집주인 기소 여부를 결정하겠다는 입장입니다.

(취재 : 김범주, 영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 채철호, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
