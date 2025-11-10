HL 안양, 아시아리그 아이스하키 파죽의 7연승

▲ 상대 선수와 퍽을 다투는 HL 안양 김상욱(오른쪽)

HL 안양이 고베 스타스와 방문 3연전을 모두 승리로 장식하며 2025-2026 아시아리그 아이스하키 7연승을 달렸습니다.백지선 감독이 지휘하는 HL 안양은 지난 7일과 8일 아마가사키 링크에서 열린 고베 스타스와 아시아리그 아이스하키 정규리그 경기에서 잇달아 4대 1 승리를 거둔 데 이어, 어제 열린 경기에서도 4대 2로 승리하며 3연전을 모두 쓸어 담았습니다.김상욱은 1대 1로 맞선 2피리어드 3분 20초와 7분 17초에 득점포를 작렬하며 HL 안양의 승리를 이끌었습니다.올 시즌 14경기에서 8골 14어시스트를 수확해 리그 포인트(골+어시스트) 1위를 달리는 김상욱은 통산 포인트를 556(146골 410어시스트)으로 늘리며 오바라 다이스케의 아시아리그 아이스하키 통산 최다 포인트 기록(572) 경신에 한 발짝 더 다가섰습니다.10승(1연장승 포함) 4패(1연장패 포함) 승점 30으로 리그 3위를 달리는 HL 안양은 오는 15일부터 HL 안양 아이스링크에서 도호쿠 프리블레이즈와 홈 3연전을 치릅니다.(사진=HL 안양 제공, 연합뉴스)