한국 축구, U-17 월드컵 32강 진출 조기 확정

▲ 스위스와 비긴 백기태호 U-17 축구 대표팀

한국 축구의 미래들이 2025 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에서 조별리그 최종전을 앞두고 32강 진출을 확정 지었습니다.백기태 감독이 이끄는 한국 U-17 대표팀은 오늘(10일) 오후 9시 30분(이하 한국 시간) 카타르 도하의 어스파이어존에서 코트디부아르와의 대회 조별리그 F조 마지막 3차전을 치릅니다.하지만 오늘 오전까지 대회 조별리그를 모두 마친 A∼D조 결과에 따라 코트디부아르전 결과와 상관없이 최소 조 3위로 조별리그를 통과해 32강 토너먼트에 나설 수 있게 됐습니다.격년제로 치러졌던 FIFA U-17 월드컵은 올해부터 2029년까지 매년 열리며, 참가국도 24개국에서 48개국으로 대폭 늘어났습니다.4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위, 그리고 3위 중 성적이 좋은 8개국이 32강에 오릅니다.우리나라는 멕시코와 1차전에서 2대 1로 이겼고 스위스와 2차전에서 0대 0으로 비겨 1승 1무를 거뒀습니다.승점 4(골 득실 +1)를 쌓은 한국은 스위스(승점 4·골 득실 +3)에 이어 조 2위에 자리했습니다.멕시코(승점 3)가 3위, 2연패를 당한 코트디부아르(승점 0)가 최하위입니다.그런데 이미 A∼D조 3위 네 나라보다 우리나라가 거둔 승점이 더 많습니다.A조 카타르(승점 2), B조 모로코(승점 3), C조 코스타리카(승점 1), D조 튀니지(승점 3)가 각 조 3위로 조별리그를 마쳤습니다.이 때문에 한국은 코트디부아르전에서 설상 진다고 하더라도 적어도 조 3위 중 상위 8개국 안에는 들 수 있습니다.물론, 한국의 1차 목표는 조 1위로 조별리그를 통과하는 겁니다.백기태 감독은 스위스전 무승부 후 대한축구협회를 통해 "멕시코와 스위스를 상대로 무패를 거두면서 모두 자신감이 올라온 상태다"라며 "코트디부아르전도 좋은 결과로 마무리해서 조 1위로 토너먼트에 올라갈 수 있게 하겠다"고 다짐했습니다.한국이 FIFA U-17 월드컵에서 조별리그를 통과한 것은 24개 팀이 참가해 16강 토너먼트 체제로 열린 2019년 대회 이후 6년 만입니다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 대유행으로 2021년 대회가 취소되고 2023년 인도네시아에서 열린 직전 대회에서는 3전 전패로 조별리그에서 탈락했습니다.이 대회에서 한국이 거둔 역대 최고 성적은 1987년 캐나다, 2009년 나이지리아, 2019년 브라질 대회 8강입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)