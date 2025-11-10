미 셧다운 종료·배당 분리 과세 완화 기대에 코스피 '반등'

▲ 코스피, 4,000선 재돌파

코스피가 상승 출발해 장 초반 4,040선을 회복했습니다.역대 최장 40일째 이어진 미국 정부 셧다운(일시 업무 정지)이 마무리 국면에 들어서고 우리 정부가 배당소득 분리 과세 완화를 추진함에 따라 지난주 7조 원 넘게 순매도했던 외국인이 순매수세로 돌아서며 반등에 성공했습니다.코스피는 오늘(10일) 오전 9시 32분 기준 전장보다 2.31% 오른 4,045.05에 거래되고 있습니다.지수는 전장 대비 38.11포인트(0.96%) 오른 3,991.87로 시작해 오름 폭을 빠르게 키우고 있습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전거래일보다 0.1원 오른 1,457.0원에 장을 시작했습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 674억 원, 2천407억 원 순매수하고 있습니다.개인은 2천934억 원 순매도 중입니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 3천57억 원 매수 우위입니다.지난주 말 뉴욕증시는 3대 주가지수가 혼조로 마감했습니다.지난 7일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 74.80포인트(0.16%) 오른 46,987.10에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 8.48포인트(0.13%) 상승한 6,728.80, 나스닥종합지수는 49.46포인트(0.21%) 내린 23,004.54에 장을 마쳤습니다.장 초반엔 인공지능(AI)과 반도체 관련 주 위주로 투매가 이어졌습니다.오픈 AI가 인프라 설비 투자에 정부 보증을 바라고 있다는 논란이 불거지면서 불안감이 확산했습니다.소비 심리 둔화도 주가지수에 하방 압력을 가했습니다.미시간대에 따르면 11월 소비자심리지수 예비치는 50.3으로 집계돼 역대 최저치인 50.0에 근접했습니다.다만 민주당이 임시예산안 타협안을 공화당에 제안했다는 소식에 미국 연방정부의 셧다운 해제 기대가 퍼지면서 장 후반 낙폭을 줄였습니다.미국발 삭풍에 지난주 국내 증시는 힘겨운 한 주를 보냈습니다.특히 7일에는 10거래일 만에 종가 기준 3,900대로 밀려났습니다.그러나 미 정부 셧다운 해제가 임박했다는 소식이 전해지고, 우리 정부의 배당소득 분리 과세 완화에 대한 기대감이 커지면서 반등세를 보이고 있습니다.오늘 미 현지 언론은 상원에서 공화당과 민주당이 임시 예산안의 시한을 기존의 이달 21일에서 내년 1월 30일까지 늘리는 수정안에 동의했다고 전했습니다.또, 어제 더불어민주당과 정부는 주식시장 배당 활성화를 위한 배당소득 분리 과세를 정부안 35%에서 민주당 의원안인 25%로 추가 완화하는 방안을 추진하기로 했다고 밝혔습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 동반 상승세입니다.삼성전자는 0.61% 오른 9만 8천500원, SK하이닉스는 2.59% 뛴 59만 5천 원에 거래되고 있습니다.현대차(2.27%), 두산에너빌리티(1.03%), 한화에어로스페이스(5.09%), HD현대중공업(3.45%) 등 나머지 시가총액 상위 종목 대부분이 강세입니다.특히 KB금융은 배당소득 분리 과세 완화 추진 소식에 6.22% 오르고 있습니다.업종별로 보면 증권(5.37%), 전기·가스(4.52%), 유통(3.19%), 전기·전자(1.50%) 등 일제히 상승세입니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 5.37포인트(0.61%) 상승한 882.18입니다.지수는 전장 대비 5.63포인트(0.64%) 오른 882.44로 출발해 보합권에서 등락하다가 현재는 상승세를 나타내고 있습니다.코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 788억 원, 8억 원 순매수하고 있고 외국인은 797억 원 순매도 중입니다.알테오젠(0.57%), 에코프로비엠(0.66%), HLB(3.47%)는 상승 중이고, 에코프로(-1.61%), 레인보우로보틱스(-1.11%), 펩트론(-1.57%)은 하락 중입니다.(사진=연합뉴스)