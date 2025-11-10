일, 고물가에 전기료·식비 지원 검토…'쌀 상품권' 배포 추진

▲ 다카이치 일본 총리

일본 정부가 고물가 대책으로 겨울철 전기·가스 요금 보조와 함께 지자체 교부금 등을 통한 식품 구입비 지원을 검토하고 있다고 NHK가 오늘(10일) 보도했습니다.다카이치 사나에 총리는 지난달 21일 취임 이후 생활 안전보장과 고물가 대응, 위기관리 투자 등을 통한 강한 경제 실현, 방위력과 외교력 강화 등 세 가지 목표 달성을 위한 새로운 경제 정책을 수립하고 있습니다.그중 고물가 대책으로 급식비와 식품 구입비 지원이 논의되는 것으로 보입니다.아울러 일본 정부는 쌀값 급등에 대응해 '쌀 상품권' 배포를 경제 정책에 담는다는 방침을 굳혔다고 교도통신이 전했습니다.다카이치 내각은 이시바 시게루 전 정권이 추진한 쌀 증산 정책을 사실상 철회했고 쌀 가격 인하 관여에도 소극적인 편입니다.일본 정부는 새 경제 정책으로 의료·간호 분야 노동자 임금 인상을 위한 보조금 지급, 곰 퇴치 활동을 하는 지자체 직원 확보 등도 검토하고 있습니다.또, 반도체·인공지능(AI) 산업에 대한 민간 투자 촉진, 선박 건조 능력 강화, 방위비(방위 예산) 증액 등도 정책에 담을 것으로 보인다고 NHK가 전했습니다.