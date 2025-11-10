수능날 서울 지하철 29회 증편…시내·마을버스 집중배차

▲ 수능 시험장 들어가는 수험생

서울시는 오는 13일 2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생을 위해 지하철 운행 편수를 늘리고, 비상 수송 차량을 무료 지원합니다.서울시는 이런 내용을 담은 교통종합대책을 시행한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.올해는 서울 228개 시험장에서 11만 4,158명의 수험생이 응시할 예정이고, 이날 수험생들은 지정된 시험장에 아침 8시 10분까지 입실할 수 있습니다.시는 수능 당일 교통 혼잡으로 지각하는 수험생이 없도록 시, 자치구, 관공서 등의 출근 시간을 평소보다 1시간 늦은 오전 10시로 조정했습니다.서울 지하철은 수능 당일 운행 횟수를 평소보다 29회 늘리고, 새벽 6시부터 오전 10시 사이에 집중배차합니다.열차 고장 등 만일의 사태에 대비해 예비 차량도 16편 편성합니다.시내·마을버스는 수험생 입실 시간뿐만 아니라 시험 종료 후 귀가 시간도 고려해 집중배차 시간을 조정했습니다.시험 당일 새벽 6시부터 아침 8시 10분 사이, 저녁 6시부터 밤 9시 사이 최소 배차 간격을 유지해 운행합니다.일일 운행 횟수는 평소와 같아서 집중배차 시간대가 아닌 때에는 평소보다 배차 간격이 늘어날 수 있습니다.시험장 경유 버스는 전면 유리창에 안내 표지를 붙이고, 시험장 인근 정류소에 하차할 때는 운전기사가 육성으로 안내합니다.'수험생 수송지원차량' 안내문을 부착한 자치구 646대가 시험장 인근 지하철역, 버스 정류소, 주요 교차로 등에서 대기합니다.이 차량은 지각이 우려되는 수험생을 시험장까지 무료로 데려다주는 데 투입됩니다.서울시설공단에서는 서울장애인콜택시에 등록된 수험생을 대상으로 장애인 콜택시를 우선 배차합니다.시는 시험장 인근에서 소음을 일으킬 수 있는 점검이나 공사를 일시 중지할 계획입니다.시험장 반경 2㎞ 이내 학교·지하철역 주변으로 주정차 위반 차량을 단속하고, 자치구에서도 시험장 200ｍ 전방 도로는 대중교통을 제외한 차량의 진·출입을 통제하고 주차를 금지할 계획입니다.(사진=연합뉴스)