항소 포기 후폭풍…장·차관 지시 묻자 "다음에"

<앵커>



대장동 개발 비리 사건에 대한 검찰의 항소 포기에 일선 검사들이 반발하는 등 파장이 이어지고 있습니다. 노만석 검찰총장 권한대행은 오늘(10일) 출근길 항소 포기 지시를 받았느냐는 취재진 질문에 즉답을 피했습니다.



한성희 기자가 보도합니다.



<기자>



노만석 검찰총장 대행은 검찰이 지난 7일 밤 대장동 개발비리 사건 1심 결과에 대한 항소 포기를 결정한 지 3일 만에, 오늘 출근길 취재진 앞에서 말을 아꼈습니다.



[노만석/검찰총장 권한대행 : (법무부 장·차관으로부터 항소 포기하란 지시받았습니까?) 다음에 말씀드리겠습니다.]



앞서 노 대행은 어제 첫 입장을 내고, 항소 포기에 대해 "저의 책임하에 정진우 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "통상의 중요 사건처럼 법무부의 의견도 참고했다"며 "해당 판결의 취지와 내용, 항소 기준, 사건 경과 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단했다"고 설명했습니다.



정 지검장은 노 대행 입장 발표 직후, "대검 지시를 수용하지만 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"고 언론에 공지했습니다.



노 대행은 정 지검장과의 협의에 의한 판단이라고 밝혔지만 정 지검장은 의견이 달랐다는 점을 강조한 것으로 보입니다.



이런 가운데 검찰 내부 반발은 커지고 있습니다.



대장동 사건을 수사한 한 검사는 검찰 내부망에 "일부 무죄가 선고돼 엄청난 금액의 추징이 선고되지 않은 사건에서 항소를 포기한 전례가 있었느냐"며 "검찰과 진실은 죽었다"고 했고, 한 초임 검사는 "국민에 대한 배임적 행위를 한 법무부 장관과 대검 수뇌부의 사퇴를 요구한다"고 글을 올렸습니다.



노 대행이 구체적인 항소 포기 이유와 번복 경위는 밝히지 않고 있는 가운데, 검찰 일선의 반발은 이어질 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최진화)