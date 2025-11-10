'공연 중 실신' 현아 "아무 기억이 안 나…돈 주고 보러 왔을 텐데 미안"

이미지 확대하기

가수 현아가 마카오 워터밤 공연 중 실신해 팬들의 걱정을 산 것에 대해 사과했다.9일 현아는 자신의 SNS에 "정말 정말 미안해요. 그전 공연 이후 짧은 기간이었지만 좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못했던 것만 같고"라고 사과의 글을 올렸다.이어 "사실은 나도 아무 기억이 안 나서"라며 당시 상황을 기억하지 못한다고 밝힌 현아는 "다들 돈 주고 보러 온 무대였을 것인데 미안하고 또 정말이지 미안해"라며 진심으로 사과했다.그러면서 현아는 "앞으로 더 더 체력도 키워보고 꾸준히 열심히 할게. 모든 게 내 뜻대로라면 너무도 좋겠지만 내가 노력해 볼게"라며 "나 정말 괜찮아. 내 걱정은 하지 마"라고 덧붙였다.앞서 현아는 9일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 2025 마카오' 무대에 올라 자신의 히트곡인 '버블팝' 무대를 선보이던 중 실신했다. 현아가 춤을 추다가 의식을 잃고 쓰러지자 댄서들이 깜짝 놀라 달려왔고, 이내 경호원이 현아를 안고 무대 아래로 내려갔다. 당시 상황이 담긴 영상이 SNS를 통해 빠르게 확산됐고 현아를 걱정하는 팬들의 메시지가 줄을 이었다.현아는 과거 우울증, 공황장애와 미주신경성 실신을 앓고 있다고 고백한 바 있다. 또 최근에는 "정신 차리고 빡세게 다이어트 해 보자"라며 다이어트 시작을 알렸고, 한 달 만에 10㎏ 가까이 체중을 감량했다고 밝히기도 했다.[사진=SBS연예뉴스 DB, 온라인 커뮤니티 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)