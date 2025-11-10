검찰총장 대행, '항소 포기 지시'는 질문에 "다음에 말씀"

▲ 노만석 검찰총장 직무대행이 10일 서울 대검찰청으로 출근하며 취재진의 질문을 받고 있다.

노만석 검찰총장 권한대행은 오늘(10일) 출근길에 '법무부 장·차관에게 (대장동 개발 비리 판결) 항소 포기 지시를 받았냐'는 취재진 질문을 받고 "다음에 말씀드리겠다"고만 말했습니다.노 대행이 취재진 앞에 선 것은 지난 7일 밤늦게 항소 포기를 결정한 뒤 3일 만으로, 검찰 내에서 반발과 사퇴 촉구 목소리가 커지는 상황에서 즉답은 피한 겁니다.앞서 노 대행은 어제 오후 입장문을 언론에 공개하고 "대장동 사건은 일선 검찰청의 보고를 받고, 통상의 중요 사건의 경우처럼 법무부의 의견도 참고한 후 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단했다"고 밝혔습니다.이어 "이는 검찰총장 대행인 저의 책임 하에 서울중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라며 "다양한 의견과 우려가 있음을 잘 알고 있으나, 구성원 여러분은 이런 점을 헤아려주길 바란다"고 말했습니다.노 대행은 또 "늦은 시간까지 쉽지 않은 고민을 함께해 준 정진우 중앙지검장께 미안함과 감사의 마음을 전하고 싶다"고도 덧붙였습니다.대장동 사건 공소 유지를 지휘하는 정 지검장은 항소 포기 논란이 커지자 지난 8일 사의를 표명했습니다.정 지검장은 "대검의 지시를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"고 했습니다.대검의 항소 포기 결정에 중앙지검은 이견이 있었고, 그에 대한 책임을 지겠다는 취지입니다.한편, 대장동 수사팀과 공판팀은 "항소 관련 내부 결재 절차가 마무리된 이후인 지난 7일 오후 갑자기 대검과 중앙지검 지휘부에서 알 수 없는 이유로 항소장 제출을 보류하도록 지시했다"고 반발했습니다.또 "법무부 정성호 장관과 이진수 차관이 항소에 반대했다는 이야기를 전해 들었다"고도 했습니다.검찰 내부 게시판에서는 사건 처리 결정과 경위에 대한 의문을 제기하며, 노 대행의 사퇴를 촉구하는 목소리도 분출하고 있습니다.(사진=연합뉴스)