SKT, '1111·1004' 등 골드번호 1만 개 쏜다

유영규 기자
작성 2025.11.10
▲ SK텔레콤이 골드번호 1만 개의 주인공을 찾는 '2025년 골드번호 프로모션'을 진행한다.

SK텔레콤은 오는 23일까지 이른바 '골드번호'로 불리는 이용자가 선호하는 번호 1만 개 배분을 추첨으로 진행한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

골드번호는 1111, 0002, 3000처럼 특정 패턴이 있거나 국번과 동일한 번호(ABCD-ABCD, ABAB-ABAB) 또는 특정한 의미(1004, 1472)를 갖는 번호입니다.

이번에 응모할 수 있는 번호는 총 9가지 유형으로, 1인당 3개까지 응모할 수 있습니다.

이번 골드번호 추첨은 기존 가입 고객과 신규 가입 예정인 고객 모두 응모할 수 있으며, 전국의 SKT 공식 인증 대리점과 T다이렉트샵에서 신청할 수 있습니다.

당첨자는 오는 27일 발표됩니다.

골드번호 프로모션 유형 (사진=SKT 제공,연합뉴스)
▲ 골드번호 프로모션 유형

골드번호는 타인에게 양도할 수 없으며, 골드번호를 이미 사용 중이거나 최근 1년 사이에 골드번호 취득 이력이 있는 고객은 응모할 수 없습니다.

추첨은 과학기술정보통신부, 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 기관과 유관기관으로 구성된 선호 번호 추첨 위원회 입회하에 무작위 추첨 방식으로 진행됩니다.

당첨 고객에게는 개별 안내 사항을 담은 문자메시지가 발송되며, 당첨된 번호를 사용하기 위해서는 12월 1∼19일에 SKT 공식 인증 대리점과 T다이렉트샵에서 등록해야 합니다.

SKT망을 사용하는 알뜰폰 가입자도 해당 알뜰폰 사업자(MVNO)의 홈페이지를 통해 별도의 골드번호 추첨에 응모할 수 있습니다.

(사진=SKT 제공, 연합뉴스)
