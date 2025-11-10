뉴스

알카라스, 신네르 제치고 1주일 만에 테니스 세계 1위 탈환

유병민 기자
작성 2025.11.10 08:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
알카라스, 신네르 제치고 1주일 만에 테니스 세계 1위 탈환
▲ 알카라스(왼쪽)와 신네르

카를로스 알카라스(스페인)와 얀니크 신네르(이탈리아)가 시즌 최종전을 통해 2025년 연말 세계 랭킹 1위 주인공을 가리게 됐습니다.

오늘(10일) 발표된 남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹에 따르면 알카라스가 1위로 한 계단 올라서면서 신네르가 2위로 내려갔습니다.

지난주 신네르가 ATP 투어 롤렉스 파리 마스터스에서 우승하며 1위로 올라선 지 1주일 만에 다시 알카라스가 1위를 빼앗았습니다.

올해 연말 세계 1위의 주인공은 9일 이탈리아 토리노에서 개막한 시즌 최종전 ATP 파이널스 결과에 따라 정해지게 됐습니다.

ATP 파이널스는 한 해 동안 좋은 성적을 낸 단식 선수 8명을 초청해 치르는 왕중왕전 성격의 대회입니다.

유리한 쪽은 알카라스입니다.

알카라스는 조별리그에서 3전 전승을 거두면 연말 세계 1위가 확정할 수 있습니다.

또 조별리그에서 1승 또는 2승에 그치더라도 결승에만 진출하면 올해 연말 세계 1위는 알카라스 차지가 됩니다.

알카라스가 조별리그 전승을 못 하고, 결승에도 진출하지 못하면 신네르에게도 기회가 돌아갑니다.

알카라스가 조별리그 1승을 따내고 결승에 오르지 못하면, 신네르는 조별리그에서 최소 2승을 거둔 뒤 우승해야 연말 세계 1위가 됩니다.

알카라스가 조별리그 2승을 거두고 결승 진출에 실패할 경우에는 신네르는 대회에서 전승 우승을 달성해야 합니다.

지난해 이 대회에서는 알카라스가 조별리그 탈락, 신네르는 우승을 차지했습니다.

올해 대회에서 지미 코너스 그룹에 알카라스와 테일러 프리츠(6위·미국), 앨릭스 디미노어(7위·호주), 로렌초 무세티(9위·이탈리가)가 편성됐습니다.

비에른 보리 그룹에서는 신네르와 알렉산더 츠베레프(3위·독일), 벤 셸턴(5위·미국), 펠릭스 오제알리아심(8위·캐나다)이 경쟁합니다.

대회 첫날인 어제 경기에서 알카라스는 디미노어를 2대 0으로 물리치고 연말 세계 1위를 향해 상쾌한 출발을 보였습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지