매크로 돌려 야구 입장권 싹쓸이…웃돈 받고 되판 30대 송치

대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되파는 방식으로 부당 이득을 챙긴 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 남성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.
경찰에 따르면 A 씨는 지난 3∼10월 본인 및 가족, 친구 등 계정으로 프로야구 입장권 예매사이트에 접속해 439차례에 걸쳐 삼성라이온즈 홈경기 등 티켓 1천374장을 9천 원∼6만 원에 대량 예매한 뒤 온라인 티켓 판매사이트에서 정가보다 360∼800％ 높은 금액으로 되팔아 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.
A 씨는 짧은 시간 안에 많은 입장권을 확보하기 위해 지정된 특정 작업을 반복 수행하도록 제작된 매크로 프로그램을 이용한 것으로 나타났습니다.
국민체육진흥법은 매크로를 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금에 처하도록 되어있습니다.
대구경찰청 측은 "암표 없는 건전한 스포츠 관람 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.