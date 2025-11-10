뉴스

매크로 돌려 야구 입장권 싹쓸이…웃돈 받고 되판 30대 송치

유영규 기자
작성 2025.11.10 08:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
매크로 돌려 야구 입장권 싹쓸이…웃돈 받고 되판 30대 송치
▲ 대구경찰청 기관기

대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되파는 방식으로 부당 이득을 챙긴 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 남성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 3∼10월 본인 및 가족, 친구 등 계정으로 프로야구 입장권 예매사이트에 접속해 439차례에 걸쳐 삼성라이온즈 홈경기 등 티켓 1천374장을 9천 원∼6만 원에 대량 예매한 뒤 온라인 티켓 판매사이트에서 정가보다 360∼800％ 높은 금액으로 되팔아 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 짧은 시간 안에 많은 입장권을 확보하기 위해 지정된 특정 작업을 반복 수행하도록 제작된 매크로 프로그램을 이용한 것으로 나타났습니다.

국민체육진흥법은 매크로를 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금에 처하도록 되어있습니다.

대구경찰청 측은 "암표 없는 건전한 스포츠 관람 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지