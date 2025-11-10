뉴스

'타선도 터졌다!'…체코와 평가전 2연승

유병민 기자
작성 2025.11.10 07:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

야구 대표팀이 내년 WBC 대회 준비를 위한 체코와 평가전을 2연승으로 마무리했습니다. 첫 경기에서 부진했던 타선이 어제(9일)는 화끈하게 터졌습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

1차전에서 5안타 빈공에 그쳤던 대표팀 타선은 2차전에서는 화끈하게 폭발했습니다.

3회 안현민의 빠른 발로 선취점을 따낸 대표팀은 4회 신민재의 적시타로 1점을 더한 뒤 2:1로 앞선 6회 빅이닝을 만들었습니다.

노아웃 1루에서 김성윤이 1타점 2루타를 날렸고, 투아웃 만루에서 노시환의 밀어내기 볼넷과 문현빈의 2타점 적시타로 4점을 뽑아 승기를 잡았습니다.

9회에는 기다리던 한 방이 나왔습니다.

노아웃 1루에서 이재원이 중월 투런 포를 터뜨려 고척돔을 열광에 빠뜨렸습니다.

곧이어 문보경과 한동희, 문현빈이 3연속 적시타를 터뜨려 쐐기를 박았습니다.

대표팀은 17안타를 몰아친 타선의 힘으로 체코에 11대 1 대승을 따냈습니다.

[류지현/야구대표팀 감독 : 타구의 방향이나 밸런스가 좋아진 모습입니다. 팬들께 조금이라도 즐거움을 드린 게 아닌가 그런 생각을 합니다.]

마운드는 선발 오원석을 필두로 총 7명이 등판했는데, 김서현만 1이닝을 채우지 못하고 1안타 2볼넷 1실점으로 부진해 류지현 감독을 고민에 빠뜨렸습니다.

체코와 평가전을 2연승으로 마무리한 대표팀은 이번 주말 일본 도쿄돔에서 일본과 2연전을 치릅니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 하성원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지