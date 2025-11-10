[뉴욕증시] CPI 발표 연기되나…일각 셧다운 해제 기대

이번 주 뉴욕증시입니다.



11일 고용정보업체 ADP가 주간 고용 동향을 발표하고, 12일 시스코, 13일 디즈니와 반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈의 실적 발표가 이어집니다.



셧다운 장기화로 주요 경제 지표 발표가 지연되면서 13일 예정됐던 10월 미 소비자물가지수 CPI 발표도 연기될 가능성이 있습니다.



지난 주말 미국 민주당이 공화당에 오바마케어 세액공제를 1년 연장하는 조건으로 임시예산안 처리에 동의할 수 있다고 제안했지만, 공화당과 백악관은 이를 즉각 거부했습니다.



하지만 공화당 원내대표가 협상의 진전 가능성을 언급한 것에 대해 시장에서는 셧다운 해제에 대한 기대감이 이어졌습니다.



지난주 마감 상황을 살펴보면 미 정부가 엔비디아 저사양 AI 칩 모델의 중국 수출을 불허했다는 소식으로 엔비디아가 장중 5% 가까이 하락한 후 회복해 강보합 마감했습니다.



또, 인텔은 머스크가 인텔과 협력해 칩을 개발할 거라고 언급하자 2% 상승했고, 테슬라는 머스크의 1조 달러 보상안이 통과되며 불확실성이 해소된 가운데 차익 실현 매물이 쏟아지면서 3% 빠졌습니다.



이번 주는 미 연준 고위 관계자들의 공식 발언이 연이어 있을 예정입니다.



스티븐 마이런 연준 이사, 마이클 바 이사, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 등이 연설에 나섭니다.