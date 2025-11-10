1. '관세 휴전' 시행…"2,000달러씩 주겠다" 여론전



미국과 중국의 무역 전쟁이 오늘(10일)부터 휴전 상태에 들어갑니다. 미국 연방대법원의 심리를 받고 있는 트럼프 대통령은 걷어 들인 관세로 국민 1명당 최소 2천 달러씩 지급하겠다면서 여론전을 펼쳤습니다.



2. 항소 포기 결정 엇갈린 주장…일선 반발 확산



대장동 1심 판결 항소 포기를 두고 노만석 검찰총장 권한 대행이 자신의 책임하에 정진우 중앙지검장과 협의를 거쳐 내린 결정이라고 밝혔지만, 정 지검장은 이를 부인했습니다. 대장동 수익금 7천800억 원의 국고 환수가 불가능해진 가운데 일선 검사들의 반발이 이어지고 있습니다.



3. 남은 매몰자 4명…양옆 타워도 철거 준비



울산 화력발전소 붕괴 현장에서 1명이 또 숨졌고, 아직 남은 4명에 대한 수색이 계속되고 있습니다. 수색 인력의 안전을 위해서 무너진 건물의 양옆에 있는 타워도 철거할 예정입니다.



4. 당정대, 배당소득 최고세율 35%→25% 가닥



민주당과 정부, 대통령실이 배당소득을 분리 과세하고 최고 세율도 낮추는 쪽으로 의견을 모았습니다. 정부안인 35%에서 여당 의원들이 제안한 25%로 낮추는 안으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌습니다.