하마스, 이스라엘군 골딘 시신 11년 만에 송환

▲ 하마스가 11년여 만에 시신을 송환한 하다르 골딘 중위 사진을 석방된 이스라엘 인질이 들고 있다.

팔레스타인 무장정파 하마스가 9일(현지시간) 이스라엘군 하다르 골딘(사망 당시 23세) 중위의 시신을 송환했습니다.이스라엘군은 이날 오후 하마스가 인계한 시신의 유전자정보 분석 결과 골딘 중위로 확인됐다고 밝혔습니다.2014년 8월 1일 이스라엘군 기바티여단 소속으로 가자지구 라파에서 진행된 땅굴 작전에 참여했다가 하마스와 교전 중 전사한 지 11년 2개월여 만의 귀환입니다.하마스 무장조직 알카삼여단은 앞선 전날 가자지구 남부 라파에서 골딘 중위의 시신을 수습했습니다.'50일 전쟁'으로 불리는 2011년 당시 충돌은 요르단강 서안에서 이스라엘 소년 3명이 시신으로 발견되며 시작됐습니다.이스라엘은 하마스를 배후로 지목한 뒤 강도 높은 공습에 이어 지상전에 돌입하는 등 보복 군사작전을 전개했습니다.이로 인해 이스라엘에서 총 70여 명, 가자지구에서 2천여 명이 각각 사망했습니다.이후 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습 공격하기까지 9년간 가자지구에서는 지상전이 벌어지지 않았습니다.하마스는 지난달 9일 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 이스라엘과 휴전에 합의하면서 남은 인질 생존자와 사망자를 모두 송환하기로 했습니다.생존 인질 20명은 모두 풀려났고 그 대가로 이스라엘은 수감 중이던 팔레스타인 수감자와 전쟁포로 등 약 2천 명을 석방했습니다.숨진 인질 28명(골딘 포함) 중에선 이날까지 24구의 시신이 인계돼 4구만 남았습니다.이들 4구 중에는 태국인 농업 노동자 1명이 포함됐습니다.지금까지 송환된 인질 사망자 24명 중에는 태국인과 네팔인, 탄자니아인이 1명씩 포함됐습니다.합의에 따라 자국민 인질 시신 1구가 돌아올 때마다 팔레스타인인 15명의 시신을 인도하는 이스라엘은 지금까지 300명의 시신을 인도했습니다.이 중 신원이 확인된 시신은 89구에 불과하다고 AP통신은 전했습니다.한편 가자지구 보건부는 2023년 10월 7일 전쟁 발발 이후 이스라엘의 가자지구 공격으로 인한 팔레스타인 사망자가 6만 9천169명으로 집계됐다고 전날 밝혔습니다.지난 10일 휴전 발효 이후 부서진 건물 잔해에서 더 많은 시신이 수습되고 사망자 신원이 추가로 확인되면서 사망자 수가 늘었다고 보건부는 설명했습니다.이밖에 휴전 기간 산발적으로 이뤄진 이스라엘군의 공격으로 인한 사망자도 포함됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)