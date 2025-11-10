뉴스

"이 학교 가지 마세요"…'배구 지수' 뭐길래?

SBS 뉴스
작성 2025.11.10 07:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
공립초등학교 교사들 사이에서 근무하기 싫은 학교를 가려내는 이른바 '배구 지수'가 만들어지고 있다는데 배구가 그 배구인가요?

보통 공립초등학교 교사들이 한 학교에서 5년 정도 근무한 뒤 다른 학교로 옮기게 되는데요.

이때 근무 여건을 파악하기 위해 만든 것이 바로 배구 지수입니다.

처음에는 배구를 강제로 시키는 학교인지를 평가하는 설문에서 시작됐습니다.

배구를 자주 하는 학교일수록 위계적이고 보수적이라는 인식이 있는 것인데요.

하지만 지금은 공문의 양이 많은지 조퇴할 때 대면 보고를 하는지 등 50개 항목으로 세분화됐습니다.

온라인 교사 커뮤니티에 게시된 이 지표는 전국 초등학교의 절반가량이 평가될 정도로 확산했는데요.

그런데 최근 일부 학교 관리자들이 부정적 평가를 이유로 게시물 삭제를 요청한 것으로 알려지면서 논란이 일고 있습니다.

배구지수를 만든 교사 A 씨는 올해 9월에 올린 안내문에서 신고 누적으로 개정이 정지될 위험이 있다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티, 한국교원단체총연합회)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지