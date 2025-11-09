일본 이와테현 동쪽 바다서 규모 6.9 지진…20㎝ 쓰나미 관측

일본 이와테현 동쪽 바다에서 오늘(9일) 오후 5시 3분쯤 규모 6.9의 지진이 발생해 이와테현 해안가에 쓰나미 주의보가 내려졌습니다.



일본 기상청은 애초 지진 규모를 6.7로 추정했다가 이를 6.9로 상향했습니다.



진앙은 이와테현 모리오카시에서 동쪽으로 204㎞ 떨어진 해역이며, 진원 깊이는 10㎞입니다.



일본 기상청에 따르면 이와테현 모리오카시와 미야기현 와쿠야초 등에서는 진도 4의 흔들림이 감지됐습니다.



일본의 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.



진도 4는 대부분의 사람이 놀라고 천장에 매달린 전등이 크게 흔들리는 수준입니다.



기상청은 이번 지진으로 이와테현 해안가에 최고 1ｍ의 쓰나미도 발생할 수 있다며 쓰나미 주의보도 발령했습니다.



이에 따라 이와테현 오후나토시 6천여 명 등 일부 해안가 지역 주민에 대해서는 피난 지시도 내려졌습니다.



다만, 현재까지 실제로 관측된 쓰나미 높이는 이와테현 구지항과 오후나토항 각 20㎝ 등에 그쳤습니다.



규모 6.9 지진 발생 후에는 규모 6.3과 5.6 등 여러 차례 지진이 이어졌습니다.



기상청 관계자는 "첫 번째 도달한 쓰나미보다 2파나 3파가 더 높은 경우도 있다"며 계속 주의해 달라고 당부했습니다.



미야기현 오나가와원자력발전소에 이상은 없었으며 지자체 등에 특별한 피해 정보도 접수되지 않았다고 NHK는 전했습니다.



다만 미야자키현 센다이시에서 아오모리현 신아오모리역 사이 도호쿠 신칸센 상하행선 운행이 일시 정전 여파로 20여 분간 중단됐다가 재개됐습니다.



일본 정부는 총리 관저 위기관리센터에 정보연락실을 설치해 피해 상황 등을 추가로 파악하고 있습니다.



(사진=기상청 제공, 연합뉴스)